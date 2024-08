Olimpiadi, pallanuoto: guarda Paesi Bassi-Italia (anche dall'estero)

Le azzurre della pallanuoto femminile sono impegnate oggi, martedì 6 agosto, nei quarti di finale alle Olimpiadi. Puoi guardare Paesi Bassi-Italia in streaming gratis su RaiPlay o in diretta su NOW, con il fischio di inizio in programma alle ore 15:35. Vale anche per chi è all’estero, grazie alla soluzione di NordVPN (in offerta).

Paesi Bassi-Italia, pallanuoto femminile: come vederla

Il percorso del Setterosa a Parigi 2024 è iniziato con la sconfitta di misura subita dalla Francia (9-8), proseguendo poi con la disastrosa prestazione vista contro gli Stati Uniti (3-10) e con la bella vittoria sulla Grecia (8-12). Nell’ultimo match del turno preliminare è giunta un’altra sconfitta, questa volta con la Spagna (11-13). Questo non ha comunque impedito la qualificazione e la possibilità di tornare in vasca per proseguire il cammino, con l’obiettivo di allungare le mani su una medaglia. Puoi vedere la sfida anche sulla piattaforma di Sky.

Lo streaming dall’estero con telecronaca in italiano

Seguendo questo metodo, hai accesso allo streaming di Paesi Bassi-Italia (pallanuoto femminile, quarti di finale) dall’estero con il commento nella nostra lingua. È tutto merito di NordVPN e della sua rete globale di server.

Utilizza l’app di NordVPN (scopri le promozioni) sul dispositivo che preferisci per vedere la partita;

attiva la connessione a un server italiano per ottenere un IP localizzato;

inizia lo streaming su RaiPlay o NOW per seguire la gara.

La partita è in diretta su NOW

Approfitta della promozione di Sky e attiva l’abbonamento annuale al pass Sport di NOW, con un forte sconto rispetto al rinnovo mensile. Include la diretta di tutte le gare alle Olimpiadi, ma non solo, anche i big match della prossima Serie A, la Formula 1, la MotoGP, il basket, il grande tennis e molto altro ancora. Per maggiori informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata.