Olimpiadi di Pechino 2022: come vederle in streaming?

Per gli appassionati di sport invernali c'è ancora poco da aspettare: le olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono ormai alle porte.

L'attesissima kermesse, che si terrà nella capitale cinese dal 4 al 20 febbraio, sarà un evento seguito da un vasto pubblico attraverso le piattaforme di streaming. Ma dove seguire questo appuntamento?

Attualmente non si sa ancora se la Rai potrà trasmettere parte o tutte le olimpiadi. Di sicuro, a livello attuale, i diritti sono stati acquistati da Discovery che dunque trasmetterà la manifestazione attraverso i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

Una soluzione per seguire gli eventi sportivi è affidarsi a piattaforme straniere che, in via del tutto legale, trasmettono le singole gare. Emittenti come BBC Sport, Olympics TV Channel o Channel 7, permettono di seguire ogni singola disciplina coinvolta.

C'è però il problema legato all'area geografica da cui si intende seguire lo streaming: a livello pratico infatti, per seguire le olimpiadi tramite questi canali, è necessario utilizzare una VPN affidabile.

Dunque, perché non sfruttare l'offerta di SurfShark che offre l'83% di sconto sulla sottoscrizione annuale? A conti fatti, la piattaforma ti regala ben 3 mesi di abbonamento.

Olimpiadi di Pechino 2022 e streaming? Con una VPN è più facile!

Tralasciando siti illegali e poco sicuri, con una VPN di qualità è possibile mascherare il proprio IP utilizzandone un altro. In questo modo è possibile seguire eventi in streaming trasmessi anche se riservati ad altri territori.

SurfShark non ti permette solamente di seguire le olimpiadi invernali, ma ti offre un servizio ben più ampio. Il servizio offerto permette di nascondere le proprie attività online, proteggendo un numero illimitato di dispositivi.

Nessuna azienda o autorità governativa può tracciare una navigazione protetta da VPN e, in questo caso, SurfShark è un servizio estremamente efficace. A seconda del caso, è possibile utilizzare la VPN su smartphone, portatili, tablet e TV senza particolari limitazioni.

Grazie allo sconto dell'83% è possibile pagare SurfShark appena 2,49 dollari al mese: uno costo davvero irrisorio visto quanto offerto.