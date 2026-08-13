L'ondata di calore sta finendo: arriva il fresco in tutta Italia

Si fatica a crederlo, ma forse stiamo davvero per dire addio al grande caldo che ci ha accompagnati per tutta questa estate. Anzi, fin dall’ultimo scorcio di primavera. L’ennesima ondata di calore che ha investito tutta Italia sta per lasciare finalmente il posto all’arrivo del fresco, con l’allontanamento dell’anticiclone africano che ha alzato le temperature oltre la media stagionale per diverse settimane, mettendo tutti a dura prova.

Finalmente arriva il fresco, addio al grande caldo

Lo dicono i dati. Qui sotto un’infografica realizzata partendo dai bollettini del Ministero della Salute. La tendenza è chiara: quella di oggi è l’ultima giornata in cui il termometro salirà ancora a livelli di guardia, con tante città in rosso. Da domani si inizierà gradualmente a respirare.

In particolare, i tre bollini verdi del 14 agosto sono quelli associati a Pescara, Trieste e Venezia. Detto questo, le previsioni meteo indicano un calo delle temperature in tutta Italia, indicativamente tra Ferragosto e le giornate successive. Queste le indicazioni di 3BMETEO.

I valori massimi difficilmente supereranno i 30 °C sulle regioni centro-settentrionali, mentre il gran caldo rimarrà in un primo momento confinato all’estremo Sud, dove si potranno ancora superare i 36 °C.

Attenzione ai temporali, saranno anche intensi

Il rovescio della medaglia di questa situazione è l’arrivo di temporali violenti. Ancora una volta, si corre il rischio di passare da parecchie settimane di siccità all’arrivo di forti perturbazioni che riversano al suolo grandi quantitativi d’acqua in poco tempo.

C’è l’app ufficiale del Ministero con i bollettini

Ricordiamo che è disponibile l’applicazione ufficiale del Ministero, Caldo e Salute, per rimanere sempre aggiornati con i bollettini quotidiani. In alternativa, le stesse informazioni sono condivise sul sito istituzionale, in una sezione dedicata.

Prendendo in considerazione come esempio la città di Milano, tornando al 2016, in questi giorni, si registravano tra i 27 e i 29 °C di temperatura massima e tra i 15 e i 18 °C di minima. Quest’anno siamo arrivati a toccare costantemente i 36 °C.