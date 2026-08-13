 L'ondata di calore sta finendo: arriva il fresco in tutta Italia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

L'ondata di calore sta finendo: arriva il fresco in tutta Italia

Le previsioni indicano la fine del grande caldo: temperature in diminuzione e possibili perturbazioni intense nei prossimi giorni.
L'ondata di calore sta finendo: arriva il fresco in tutta Italia
Business Ricerca Scientifica
Le previsioni indicano la fine del grande caldo: temperature in diminuzione e possibili perturbazioni intense nei prossimi giorni.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Si fatica a crederlo, ma forse stiamo davvero per dire addio al grande caldo che ci ha accompagnati per tutta questa estate. Anzi, fin dall’ultimo scorcio di primavera. L’ennesima ondata di calore che ha investito tutta Italia sta per lasciare finalmente il posto all’arrivo del fresco, con l’allontanamento dell’anticiclone africano che ha alzato le temperature oltre la media stagionale per diverse settimane, mettendo tutti a dura prova.

Finalmente arriva il fresco, addio al grande caldo

Lo dicono i dati. Qui sotto un’infografica realizzata partendo dai bollettini del Ministero della Salute. La tendenza è chiara: quella di oggi è l’ultima giornata in cui il termometro salirà ancora a livelli di guardia, con tante città in rosso. Da domani si inizierà gradualmente a respirare.

Il fresco sta arrivando

In particolare, i tre bollini verdi del 14 agosto sono quelli associati a Pescara, Trieste e Venezia. Detto questo, le previsioni meteo indicano un calo delle temperature in tutta Italia, indicativamente tra Ferragosto e le giornate successive. Queste le indicazioni di 3BMETEO.

I valori massimi difficilmente supereranno i 30 °C sulle regioni centro-settentrionali, mentre il gran caldo rimarrà in un primo momento confinato all’estremo Sud, dove si potranno ancora superare i 36 °C.

Attenzione ai temporali, saranno anche intensi

Il rovescio della medaglia di questa situazione è l’arrivo di temporali violenti. Ancora una volta, si corre il rischio di passare da parecchie settimane di siccità all’arrivo di forti perturbazioni che riversano al suolo grandi quantitativi d’acqua in poco tempo.

C’è l’app ufficiale del Ministero con i bollettini

Ricordiamo che è disponibile l’applicazione ufficiale del Ministero, Caldo e Salute, per rimanere sempre aggiornati con i bollettini quotidiani. In alternativa, le stesse informazioni sono condivise sul sito istituzionale, in una sezione dedicata.

La mappa dell'Italia con i bollettini sull'ondata di calore, dall'app Caldo e Salute

Prendendo in considerazione come esempio la città di Milano, tornando al 2016, in questi giorni, si registravano tra i 27 e i 29 °C di temperatura massima e tra i 15 e i 18 °C di minima. Quest’anno siamo arrivati a toccare costantemente i 36 °C.

Fonte: Ministero della Salute

Pubblicato il 13 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza

Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza
Il laser anti-zanzare esiste, ma costa 1.000 dollari

Il laser anti-zanzare esiste, ma costa 1.000 dollari
New Glenn: esplosione causata da una valvola difettosa?

New Glenn: esplosione causata da una valvola difettosa?
Via libera a mFLUSIVA, il vaccino mRNA di Moderna

Via libera a mFLUSIVA, il vaccino mRNA di Moderna
Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza

Eclissi solare questa sera: orari e come vederla in sicurezza
Il laser anti-zanzare esiste, ma costa 1.000 dollari

Il laser anti-zanzare esiste, ma costa 1.000 dollari
New Glenn: esplosione causata da una valvola difettosa?

New Glenn: esplosione causata da una valvola difettosa?
Via libera a mFLUSIVA, il vaccino mRNA di Moderna

Via libera a mFLUSIVA, il vaccino mRNA di Moderna
Davide Tommasi
Pubblicato il
13 ago 2026
Link copiato negli appunti