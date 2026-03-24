OneDrive trasforma le foto in anime, schizzi e caricature con l'AI

OneDrive di Microsoft guadagna un’altra funzione AI. Si chiama AI Restyle ed è esattamente quello che il nome suggerisce: prende le foto e le “reimmagina” in stili diversi, anime, schizzi a matita, caricature, peluche, poster cinematografici. La foto delle vacanze al mare diventa un fotogramma di un anime giapponese. Il selfie con il gatto diventa una caricatura. Il ritratto di famiglia diventa la locandina di un film.

AI Restyle di OneDrive: le foto diventano anime e caricature, ma non è gratis

AI Restyle è integrato nell’esperienza OneDrive Foto. Si selezione un’immagine, si sceglie uno stile tra quelli disponibili (con nuovi stili aggiunti regolarmente), e l’AI genera una nuova versione in tempo reale. È possibile anche aggiungere prompt opzionali per personalizzare il risultato. Le creazioni AI vengono salvate accanto alle foto originali nello stesso spazio OneDrive, l’idea è avere tutto in un unico posto per accesso e modifiche successive. Inoltre, è possibile condividere le creazioni direttamente da OneDrive verso altre app.

La funzione è in fase di roll out su Android, iOS e web. Ma richiede un abbonamento Microsoft 365 Premium, un upgrade di Microsoft 365 Family che costa 199,99 dollari all’anno. Per trasformare le foto in anime, non si può definire proprio un affare… Soprattutto considerando che app e servizi concorrenti offrono funzionalità simili per molto meno o addirittura gratis.

La strategia di Microsoft

OneDrive è nato per archiviare file nel cloud, ma negli ultimi mesi ha ricevuto diverse funzioni AI, come Photos Agent, un editor fotografico, un assistente per i documenti e una piattaforma per agenti. AI Restyle è l’ultimo tassello di una strategia che Microsoft applica a tutti i suoi prodotti: aggiungere funzionalità AI ovunque, anche dove il valore aggiunto è discutibile, per giustificare abbonamenti sempre più cari.