OnePlus 10T: che SCONTO, su Amazon al minimo storico

Oggi è il tuo giorno fortunato: grazie all’incredibile offerta su Amazon ti porti a casa il fantastico OnePlus 10T a soli 475 euro invece di 719, grazie all’applicazione di un coupon esclusivo.

Con il OnePlus 10T, avrai tra le mani una potenza senza precedenti, grazie alla tecnologia 150W SUPERVOOC Endurance Edition che ti permette di avere energia per l’intera giornata con soli 10 minuti di carica. Inoltre, grazie all’algoritmo IA che apprende le tue abitudini di ricarica, la vita utile della batteria viene raddoppiata, garantendo prestazioni ottimali a lungo termine.

OnePlus 10T: una bestia ad un prezzo imperdibile

La piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 del OnePlus 10T è la più veloce di sempre, offrendo una CPU più potente del 10% e una IA x4 più veloce, per una velocità e una fluidità senza compromessi. Sarai in grado di gestire qualsiasi attività, dal multitasking intenso al gaming più estremo, con una facilità sorprendente.

La fotocamera del OnePlus 10T è una vera e propria rivoluzione nel mondo degli smartphone. Con una tripla fotocamera da 50MP, con sensore premium IMX766 e stabilizzazione ottica OIS, potrai scattare foto e video di qualità professionale, con nitidezza e stabilità senza eguali. La funzionalità Nightscape 2.0 ti permetterà di catturare immagini spettacolari anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre la velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore e la cattura ti consentiranno di non perdere mai un momento speciale.

Lo schermo da 6.7 pollici del OnePlus 10T è un Fluid Display con frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz, HDR10+ sempre attivo e colore a 10 bit, che ti offrirà una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore. Ogni immagine, video o gioco apparirà straordinariamente nitido e realistico.

Infine, l’incredibile quantità di 16 GB di RAM e la funzionalità Always Alive ti permetteranno di eseguire fino a 30 app scorrevolmente nel background, offrendoti un multitasking senza compromessi. Potrai immergerti nel gaming più estremo e irresistibile di sempre, grazie al GPA Frame Stabilizer e al GLC (Controllo carico GPU) del motore gaming HyperBoost di OnePlus.

Non perdere questa incredibile opportunità di acquistare il OnePlus 10T a soli 475 euro invece di 719, grazie al coupon esclusivo su Amazon. Approfitta di questa offerta e scopri una nuova esperienza di smartphone, con prestazioni straordinarie, una batteria duratura e una fotocamera rivoluzionaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.