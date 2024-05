OnePlus 10T: sconto ESCLUSIVO del 13% su Amazon

L’innovazione incontra le prestazioni nel OnePlus 10T, uno smartphone che ridefinisce gli standard della tecnologia mobile. Con uno sconto del 13% su Amazon, ora è il momento ideale per aggiornare il tuo dispositivo e sperimentare il futuro della telefonia mobile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di 345,90 euro, anziché 398,00 euro.

OnePlus 10T: impossibile resistergli con questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti del OnePlus 10T è la sua ricarica 150W SUPERVOOC Endurance Edition. In soli 10 minuti, puoi avere una carica completa che dura tutto il giorno. L’algoritmo AI ottimizza continuamente le tue abitudini di ricarica, prolungando la vita della batteria e garantendo sempre prestazioni ottimali.

Equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, il b offre una potenza e una velocità senza pari. La CPU è migliorata del 10% rispetto ai modelli precedenti e l’intelligenza artificiale è quattro volte più veloce, permettendoti di gestire anche le applicazioni più esigenti con estrema facilità.

Il comparto fotografico del OnePlus 10T non delude. La tripla fotocamera da 50MP con il sensore IMX766 e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) ti consente di catturare immagini cristalline e stabili in qualsiasi situazione. La modalità Nightscape 2.0 permette di scattare foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la velocità supersonica dell’otturatore ti permette di non perdere mai un momento.

Il display Fluid AMOLED da 6.7 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e HDR10+ garantisce un’esperienza visiva eccezionale. La tecnologia a 10 bit offre colori vividi e accurati, rendendo ogni immagine e video un vero spettacolo per gli occhi. La fluidità nelle transizioni e nella navigazione è straordinaria, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso quotidiana.

Il OnePlus 10T è progettato per il multitasking estremo. Con 16GB di RAM, puoi mantenere attive fino a 30 applicazioni in background senza alcun rallentamento. La funzionalità Always Alive assicura che tutte le tue app siano sempre pronte per essere utilizzate, offrendo un’esperienza di utilizzo continua e senza interruzioni. Per i giocatori, il motore HyperBoost con GPA Frame Stabilizer e GLC (Controllo carico GPU) offre prestazioni di gioco eccezionali, riducendo lag e migliorando la stabilità del frame rate.

Con uno sconto speciale del 13% su Amazon, il OnePlus 10T è una scelta senza pari per chiunque voglia il massimo dalla tecnologia mobile. Approfitta di questa offerta esclusiva per vivere un’esperienza smartphone senza compromessi. Ma affrettati, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente al prezzo speciale di soli 345,90 euro.