OnePlus 12 5G è già Black Friday su Amazon: 16/512GB e prestazioni ultra

Una stella della sua categoria che brilla così forte da ammaliare la vista di chiunque lo guardi. OnePlus 12 5G è uno smartphone top di gamma con un’estetica pazzesca ma non solo perché è anche un mostro di potenza. Prestazioni eccellenti e scheda tecnica ricca di tecnologia avanzate per avere tra le mani un dispositivo che non presenta limiti. Puoi acquistarlo a soli 738,28€ su Amazon approfittando di uno sconto del 33% che fa letteralmente crollare il prezzo. L’affare è regalato dal Black Friday in anticipo dell’e-commerce quindi non aspettare troppo.

OnePlus 12 5G, lo smartphone che non ne lascia passare una

Design curato nei minimi particolari e uno spessore ridotto al limite per avere tra le mani uno smartphone che è potente ma pesa meno di una piuma. OnePlus 12 5G è un piccolo gioiello sotto tutti i punti di vista ma appena scopri di cosa è capace, sai già di avere tra le mani un prodotto che è un pezzo da 90.

Con display AMOLED Super Fluid 2K da 6,82 pollici che vanta un refresh rate fissato a 120Hz hai già fatto centro. Goditi una vista senza precedenti di applicazioni, streaming e gaming mobile che risultano ancora più preziosi grazie all’aggiunta del Dolby Vision HDR e della tecnologia LTPO avanzata.

Tutto questo, non è niente se messo a confronto con il processore Snapdragon 8 generazione 3 abbinato a ben 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Come riempirai tutta questa memoria? Con la Fotocamera Hasselblad di quarta generazione sei su un buon punto di partenza.

Goditi la connessione 5G per navigare al massimo della potenza e una batteria da 5400mAh che sembra non terminare mai. Inoltre, grazie alla ricarica da 100W torni operativo in soli 26 minuti.

A soli 738,28€ su Amazon, OnePlus 12 5G è lo smartphone perfetto da acquistare con l’anticipo Black Friday 2024. Collegati e prendi al volo il ribasso del 33% per pagare pochissimo questo top di gamma.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.