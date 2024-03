OnePlus 12 MOSTRUOSO con 512GB di memoria e schermo infinito (-150€)

Uno smartphone che in mano è un mostro colossale con design curato nei minimi particolari e tecnologie che sono all’avanguardia. Se, insomma, vuoi un prodotto che sia completo sotto tutti i punti di vista e che sia un capofila allora OnePlus 12 fa al caso tuo, definitivamente.

Questo geniale smartphone ti soddisfa in tutto, ti lascia tanta autonomia e soprattutto ci puoi fare qualunque cosa. Non te lo perdere nella sua versione da 512GB di memoria ma anzi, approfitta dello sconto di circa 150€ su Amazon e compralo a soli 953€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OnePlus 12 per uno smartphone che i limiti non li conosce

Non solo per potenza ma anche in termini di estetica. Con questo display infinito ti sembra di avere una visione che non ha confini e ti fa immergere in ogni azione che decidi di intraprendere. Tra le mani è uno spettacolo: peso e dimensioni ideali per utilizzarlo al meglio… anche solo con una mano!

Ma veniamo un po’ al dunque, hai dalla tua parte un display AMOLED super fluido da 120Hz e risoluzione 2K con cui il gaming mobile e lo streaming diventano un’esperienza totalmente nuova e rivisitata. Naturalmente anche app e social non sono da meno.

Processore Snapdragon, tanta ma tanta RAM che a momento neanche i laptop ne hanno così tanta e potenza per multitasking e per dimenticarti periodicamente che hai 30 app aperte in background.

Non è da meno il comparto fotografico con fotocamera Hasselblad posteriore per avere resa eccezionale anche quando sei letteralmente al buio o non hai la mano così ferma come vorreste.

Cosa completa l’esperienza? Batteria con ricarica a 100W in soli 26 minuti, tanta autonomia e 5G per navigare a velocità ultra.

Non perdere tempo, collegati al volo su Amazon e acquista il tuo OnePlus 12 a soli 953€ in promozione.

