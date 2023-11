OnePlus 12: primo video ufficiale dello smartphone

Il produttore cinese ha pubblicato il primo video ufficiale e alcune immagini del OnePlus 12. Il nuovo smartphone verrà annunciato in Cina il 5 dicembre, mentre il lancio globale è previsto il 15 dicembre. Rispetto all’attuale OnePlus 11 5G sono previsti diversi miglioramenti hardware, incluso lo spostamento del noto Alert Slider.

OnePlus 12: possibili specifiche

Il OnePlus 12 verrà offerto in tre colori: bianco, nero e verde. Quest’ultimo è disponibile anche per il OnePlus 11 5G, ma ora sono presenti striature simili a quelle del marmo. Il nuovo design è ispirato alla natura, come evidenziato nel video. Non sembrano esserci differenze rispetto all’attuale modello. In realtà, il produttore ha confermato un’importante modifica.

Il popolare Alert Slider, che nel OnePlus 11 5G si trova lungo il lato destro, è stato spostato a sinistra per fare posto ad una nuova antenna integrata che garantisce prestazioni migliori durante lo streaming dei giochi, quando lo smartphone viene usato in orizzontale. In base ai test, la potenza del segnale è aumentata di 3 dB, mentre la latenza è diminuita del 15%.

Il OnePlus 12 dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K, processore Snapdragon 8 Gen 3, fino a 24 GB di RAM LPDDR5X, storage fino a 1 TB e batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 50 Watt. Il modulo fotografico posteriore avrà ancora ottiche Hasselblad, ma ci saranno nuovi sensori da 50, 48 e 64 megapixel. Quest’ultimo verrà abbinato ad un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3x (nell’immagine si vede l’apertura di forma rettangolare).

Come detto, il lancio globale è previsto il 15 dicembre, ma bisognerà attendere il 2024 per l’arrivo sul mercato internazionale. Sul sito italiano di OnePlus è possibile partecipare alla campagna “Iscriviti per vincere” che termina il 23 gennaio. Ciò significa che il OnePlus 12 non sarà in vendita prima di questa data.