OnePlus 9 5G in SCONTO CLAMOROSO su Amazon: -54%

Con una mossa a sorpresa, Amazon ha attivato uno sconto semplicemente assurdo sullo smartphone OnePlus 9 5G. Grazie ad una riduzione del 54% puoi averlo infatti a soli 329 euro invece di 719: una grande occasione che sta andando, come prevedibile, a ruba. Sono pochissimi infatti i pezzi rimasti.

OnePlus 9 5G in super offerta: le caratteristiche

Cattura ogni momento con dettagli nitidi grazie alla fotocamera principale da 48 MP, all’ultra grandangolare da 50 MP e al sensore monocromatico. La fotocamera ultra-wide da 50 MP offre una nitidezza eccezionale grazie all’innovativo obiettivo Freeform. E non dimentichiamoci della registrazione video in 8K e della modalità Hyperlapse per creare video ultra-grandangolari spettacolari.

Goditi ogni sfumatura di colore e dettaglio di quello che catturi sul display AMOLED da 6,55 pollici, con un refresh rate di 120 Hz per un’esperienza visiva superiore.

Inoltre, niente più attese lunghe grazie alla batteria da 4500 mAh e alla tecnologia Warp Charge 65T. Ottieni una carica completa dallo 1% in soli 29 minuti e la comodità di una giornata intera di utilizzo in soli 15 minuti di ricarica.

Al cuore di questo gioiello tecnologico c’è la potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G, che porta le prestazioni complessive al 25% in più rispetto al suo predecessore, il Snapdragon 865. Sperimenta la fluidità e la reattività grazie anche a OxygenOS 11.

Non farti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa il OnePlus 9 5G per soli 329 euro. Rendilo tuo e immergiti in un’esperienza tecnologica straordinaria.

