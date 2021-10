OnePlus Buds, ottime cuffie TWS in offerta a 66€ (-26%)

Le OnePlus Buds sono in offerta su Amazon a 66€, con il 26% di sconto e un risparmio di oltre 22 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un paio di cuffie true wireless dal design non in-ear, uno dei migliori modelli con questo form factor. Non tutti apprezzano gli auricolari con i gommini in-ear, chi preferisce la comodità delle cuffie in stile AirPods troverà in queste OnePlus la soluzione migliore.

Disponibili in colorazione bianca, nera o turchese, le OnePlus Buds si collegano a smartphone, tablet o PC via Bluetooth e il produttore dichiara un'autonomia fino a 24 ore con una sola carica della custodia. Da sole, le cuffiette offrono oltre 6 ore di riproduzione musicale senza interruzioni. Grazie alla Warp Charge, le Buds garantiscono 10 ore di autonomia con appena 10 minuti di ricarica.

Oggi è possibile acquistare le ottime TWS di OnePlus in offerta su Amazon a 66€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.