OnePlus Buds Pro 2 al MINIMO STORICO su Amazon: sconto del 23%

Vuoi acquistare degli auricolari nuovi di zecca ma non sai verso che lidi guardare? Se desideri un modello adatto al gaming, giusto oggi abbiamo parlato della offerta Amazon su ASUS ROG Cetra, earbuds eccezionali per giocare con console o PC! Se invece intendi acquistare cuffiette di fascia medio-alta per l’ascolto di musica, podcast e molto altro da telefono, non dovresti perderti lo sconto su OnePlus Buds Pro 2 che li porta al nuovo prezzo più basso di sempre.

Scopri OnePlus Buds Pro 2 e acquista su Amazon

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 sono giunti sul mercato circa un anno fa e da allora sono il fiore all’occhiello della linea audio del marchio asiatico. Con i Dual Drivers MelodyBoost prodotti assieme a Dynaudio, l’esperienza di ascolto è premium e sa soddisfare anche gli audiofili. Inoltre, non mancano il supporto a Spatial Audio, Dolby Head Tracking e Dolby Atmos per un campo più ampio di suoni naturali e voci incontaminate.

A ciò si aggiungono la tecnologia OnePlus Audio ID 2.0 per creare un profilo audio personalizzato sulla base delle tue esigenze, e le tre modalità di cancellazione del rumore intelligente e dinamico che possono rimuovere rumori esterni con un impatto tra 25 dB e 48 dB.

Queste cuffiette di fascia medio-alta costano 137,50 euro al posto di 179 euro ora su Amazon, con consegna gratuita in pochi giorni per i clienti Prime e pagamento effettuabile a rate con 5 mensilità senza interessi secondo il piano offerto dal colosso di Seattle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.