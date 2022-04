OnePlus lavora ad uno smartphone pieghevole, ma senza sorprese

In un mercato che si sta arricchendo sempre di più di proposte di smartphone pieghevoli, pare che anche OnePlus sia pronta a dire la sua.

Un report pubblicato da Pricebaba e Yogesh Brar ci informa infatti che l’azienda cinese starebbe lavorando ad un proprio dispositivo di questo genere: potrebbe essere però una versione apposita di uno smartphone già esistente.

OnePlus, lo smartphone pieghevole sarà una nuova versione di…Oppo Find N?

Stando al rapporto, infatti, pare che questo smartphone pieghevole non sarà altro che una rivistazione di Oppo Find N, un dispositivo lanciato in Cina nel 2021. Sottolineiamo infatti che entrambi i marchi sono di proprietà della stessa casa madre, BBK Electronics, condividono le risorse e ultimamente hanno confermato di collaborare attivamente sotto il profilo del software.

La decisione di riprendere un device già esistente come Oppo Find N non dovrebbe sorprendere, soprattutto nell’ottica di offrire al pubblico un prodotto già riconoscibile ma arricchito dalla novità non da poco del display pieghevole sotto diversa etichetta.

La cattiva notizia riguarda la presunta data di lancio: secondo le fonti di Pricebaba il nuovo smartphone non dovrebbe uscire quest’anno. OnePlus avrebbe in programma il debutto di cinque dispositivi nel 2022, tra i quali non figurerebbe l’inedita proposta pieghevole. Al contrario, un altro marchio di proprietà di BBK Electronics, Vivo, entrerà in questo segmento con X Fold proprio l’11 aprile.

L’unica certezza è che OnePlus pare sia intenzionata con convinzione ad entrare in questo mercato, sicuramente una buona notizia per i fan dell’azienda. Riguardo le tempistiche però bisognerà avere molta pazienza, specie per un eventuale lancio sui mercati occidentali.