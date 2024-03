OnePlus Nord 2 5G, il smartphone è a PREZZO STRACCIATO

L’evento in corso su Amazon ha portato al prezzo minimo storico lo smartphone OnePlus Nord 2 5G. La promozione disponibile in questo momento permette di acquistarlo approfittando di un forte sconto rispetto al listin. Oggi è il giorno giusto per allungare le mani sul telefono, uno degli affari migliori tra quelle proposti dalla Festa delle Offerte di Primavera per il catalogo mobile.

Super sconto per lo smartphone OnePlus Nord 2 5G

Se vuoi conoscere le specifiche tecniche integrate, qui si segnaliamo quelle più importanti: display Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento da 90 Hz e funzionalità Always On, potente processore MediaTek Dimensity 1200, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, stabilizzazione ottica e intelligenza artificiale, Wi-Fi, Bluetooth, supporto ai network di ultima generazione, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida Warp Charge da 65 W. Le quasi 8.000 recensioni positive pubblicate dai clienti dell’e-commerce lo promuovono con un voto medio di 4,5/5 stelle. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata OxygenOS e accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. Rimandiamo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni.

In questo momento, OnePlus Nord 2 5G può essere tuo al prezzo minimo storico di soli 319 euro, merito del forte sconto praticato da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, con la consegna gratuita assicurata in un solo giorno. La colorazione è Grey Sierra, quella visibile in queste immagini.

