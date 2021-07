OnePlus Nord 2, il sequel che aspettavamo

La prima edizione ha saputo stupire e la seconda edizione promette molto bene: da oggi è disponibile su Amazon il nuovo OnePlus Nord 2 5G, il rilancio del flagship OnePlus che, basato su interfaccia utente OxygenOS 11.3, si presenta con un prezzo di lancio di soli 399 euro.

Ed è questo il primo punto a favore: specifiche elevate e prezzo di fascia media, mix combinato che potrebbe far saltare il banco laddove si cercano prestazioni di qualità senza poler spendere cifre di fascia alta. OnePlus ha saputo ricavarsi una nicchia importante in questi ultimi anni proprio dimostrando la qualità della propria produzione ed il nuovo Nord 2 5G è qui per confermare quanto di buono messo assieme fino ad oggi.

Due i colori disponibili: “Grey Sierra” e “Blue Haze“. Due le versioni portate sul mercato:

Le specifiche promettono tripla fotocamera AI da 50MP e batteria da 4500 mAh con Warp Charge da 65W (ultraveloce: 100% in soli 30 minuti). Il display è un Fluid AMOLED da 6,43 pollici FHD+ e frequenza di aggiornamento da 90Hz.

Le consegne inizieranno a partire dal 28 luglio, ma chi non prenota subito potrebbe presto vedere la data di consegna slittare più avanti nel tempo: se il Nord 2 crescerà sul medesimo entusiasmo che avvolse la prima edizione, tanto la versione da 399€ quanto quella da 499€ si faranno notare in questa estate 2021.