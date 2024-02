OnePlus Nord 2T 5G, caratteristiche TOP a SOLI 439,99€

Per chi ha intenzione di acquistare uno smartphone di fascia media con caratteristiche che si avvicinano ai top di gamma, il OnePlus Nord 2T 5G fa al caso tuo. Oggi soprattutto, visto che grazie ad uno sconto attivo ancora per poco su Amazon puoi portati a casa lo smartphone per soli 439,99€.

OnePlus Nord 2T 5G, con tanta memoria e super ricarica rapida

Il design del OnePlus è minimale e moderno, con un display AMOLED da 6.43″ che offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel ed un refresh rate di 90Hz, ideale anche per gli appassionati di gaming che necessitano di un’esperienza più fluida possibile. A protezione del display è presente il Gorilla Glass 5, che garantisce durabilità e resistenza ai graffi.

Per quanto riguarda le prestazioni, il OnePlus Nord 2T è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1300, che con ben 12 GB di RAM, garantisce praticamente un’esperienza estremamente reattiva, senza mai rallentamenti ed adatta anche a del gaming impegnativo. Per scaricare più applicazioni e giochi possibile, lo smartphone dispone di 256 GB di memoria interna, così da non arrivare mai ad occupare interamente lo spazio di archiviazione.

La batteria da 4500 mAh offre un’ottima autonomia, e la ricarica rapida da 80W SUPERVOOC permette di ricaricare completamente l’autonomia con soli 15 minuti. A livello fotografico, lo smartphone dispone del sensore principale posteriore da 50MP che cattura immagini nitide e dettagliate, con supporto per l’OIS.

In sintesi, questo smartphone offre un’esperienza completa, dalla potenza del processore alla qualità delle fotocamere. A questo prezzo quindi portarsi a casa il OnePlus Nord 2T in sconto su Amazon a soli 439,99€ è un vero e proprio affare, essendo un dispositivo con ottime caratteristiche tecniche in ogni reparto ed un prezzo molto conveniente.