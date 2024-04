OnePlus Nord 3: sconto IRRESISTBILE su Amazon (-14%)

Il OnePlus Nord 3 5G è il perfetto connubio tra eleganza e potenza, offrendo un’esperienza mobile di alto livello a un prezzo accessibile. Con un design curato nei minimi dettagli e prestazioni di livello superiore, questo smartphone si distingue dalla massa.

Disponibile oggi uno sconto del 14% su Amazon al prezzo di 379,99 euro, anziché 436,00 euro.

OnePlus Nord 3: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

La cover in vetro del OnePlus Nord 3 è un’opera d’arte in sé, disponibile in due varianti di colore: Tempest Gray e Misty Green. Entrambe le opzioni offrono una finitura raffinata e unica, che conferisce al telefono un tocco di lusso. Tuttavia l’offerta di cui vi stiamo parlando in questo articolo, fa riferimento alla colorazione: Tempest Gray.

Inoltre, la texture smerigliata antiriflesso e anti-impronta assicura anche una presa sicura e confortevole, rendendo il Nord 3 piacevole da tenere in mano.

Sotto il cofano, il chipset MediaTek Dimensity 9000 offre prestazioni eccezionali, garantendo una fluidità senza pari durante l’utilizzo quotidiano e anche durante le attività più impegnative. Con fino a 16 GB di memoria LPDDR5X RAM, puoi esplorare un nuovo livello di multitasking senza rallentamenti.

Ma ciò che rende veramente unico il OnePlus Nord 3 è la sua attenzione al comfort e alla sicurezza dell’utente. Il sistema di raffreddamento VC assicura che il telefono rimanga alla giusta temperatura anche durante le sessioni di gioco più intense, proteggendo le prestazioni a lungo termine del dispositivo.

Il OnePlus Nord 3 5G è disponibile su Amazon con uno sconto del 14%. Coniugando design sofisticato, prestazioni potenti e un prezzo conveniente, questo smartphone è la scelta ideale per chi cerca il meglio del medio gamma senza compromessi, al prezzo di 379,99 euro.