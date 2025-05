OnePlus Nord 4 5G è il colosso dei medio gamma a meno di 400€

Se vuoi uno smartphone che sia promettente senza dover spendere una cifra troppo elevata, OnePlus Nord 4 5G risponde alle tue richieste. Bello, promettente e con un rapporto qualità prezzo che è davvero soddisfacente. Conta che ora è anche in promozione su Amazon e con un ribasso del 16% il prezzo scende a soli 369 euro invece di 499 euro. Se lo vuoi non perdere tempo, puoi pagare anche a Tasso Zero e dilazionare la spesa mensile.

OnePlus Nord 4 5G, tutte le specifiche dello smartphone

Si riconosce a prima vista grazie alla sua scocca in doppio colore che sembra ricordare una pietra preziosa. OnePlus Nord 4 5G è uno smartphone che è stato curato in tutti i particolari e si vede a primo sguardo che è pregiato. Infatti rimane confortevole in mano per usarlo senza fronzoli eppure non sacrifica un design extra sottile così come la potenza. Disponibile in Oasis Green, questo modello ha una particolarità ossia è senza SIM: per utilizzarlo devi per forza averne una virtuale.

Il display OLED da 6,74 pollici avvolge la vista e ammalia gli occhi con neri così profondi e colori vividi da far sognare. Il refresh rate da 120HZ rende ogni movimento iperfluido e torna utile anche in gaming o per lo streaming così da godere sia di una qualità elevata che di velocità. Con processore Snapdragon 7+ Gen 3 abbinato a 12GB di RAM e 256GB di memoria ci sono ben pochi dubbi sulla sua potenza. Persino il comparto fotografico non lascia a desiderare con doppia fotocamera da 50MP + OIS.

Come dire di no a OnePlus Nord 4 5G? Ora in promozione su Amazon con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo da 499 euro a soli 369 euro, acquistalo e non avere dubbi. Sono attivi i pagamenti a Tasso Zero.