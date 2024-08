OnePlus Nord 4 disponibile in Italia a 499 euro

Arriva in Italia uno degli smartphone più gradevoli esteticamente e con caratteristiche molto interessanti. Il nuovo OnePlus Nord 4 è uno smartphone di fascia media con telaio unibody in metallo, schermo AMOLED e funzionalità IA. Può essere già acquistato sugli store di OnePlus e Oppo, sfruttando le promozioni in corso. Gli utenti possono anche ordinarlo su Amazon, ma le spedizioni inizieranno il 16 agosto.

OnePlus Nord 4: specifiche complete

Il OnePlus Nord 4 viene realizzato da un singolo blocco di alluminio. Lo spessore è solo 7,99 millimetri. Lo smartphone ha uno schermo Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione di 2772×1240 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La tecnologia Aqua Touch consente di toccare lo schermo anche con le dita bagnate.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 7+ Gen 3, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (standard e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 Watt (100% in 28 minuti).

Il sistema operativo è OxygenOS 14.1 basato su Android 14. OnePlus promette quattro anni di aggiornamenti per il sistema operativo e sei anni per gli update di sicurezza. Gli utenti troveranno diverse funzionalità IA: AI Eraser, AI Clear Face e AI Smart Cutout 2.0 per il comparto fotografico e AI Speak, AI Summary, AI Writer e Recording Summary per la produttività.

Tre i colori disponibili al lancio: Mercurial Silver, Oasis Green e Obsidian Midnight. I prezzi sono 499,99 euro (12GB+256GB) e 599,99 euro (16GB+512GB). A partire da oggi e fino al 9 settembre è disponibile uno sconto di 50 euro per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage sul sito di OnePlus.

Inoltre è possibile scegliere un regalo tra la borsa a tracolla TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag, gli auricolari OnePlus Nord 3 Pro, la cover OnePlus Nord 4 Sandstone Bumper e il caricatore OnePlus SUPERVOOC 100W Dual Port. Acquistando sul sito di Oppo, oltre allo sconto di 50 euro si può ricevere in regalo un caricatore OnePlus da 100W o gli auricolari Oppo Enco Air3 Pro.