OnePlus Nord 4: prenotalo al PREZZO MINIMO garantito

Appena annunciato, il nuovo OnePlus Nord 4 è in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito. Metti lo smartphone nel carrello e conferma l’ordine oggi stesso, per riceverlo al lancio del 16 agosto: ogni eventuale sconto applicato da qui al day one sarà applicato in automatico dall’e-commerce prima di effettuare il pagamento, per un risparmio automatico.

Le specifiche tecniche di OnePlus Nord 4

Il sistema operativo preinstallato è OxygenOS 14.1 basato su Android 14, con accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Le specifiche tecniche sono di fascia alta, ottimizzate per un’esperienza multimediale di alto profilo. Di seguito quelle più importanti, per l’elenco completo dai uno sguardo alla scheda completa.

Display da 6,74 pollici (2772×1240 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 con GPU Qualcomm Adreno 732;

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X con OnePlus RAM-Vitalization;

256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA da 50 megapixel;

fotocamera frontale da 16 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4;

supporto Dual SIM;

sensore di impronte nello schermo, NFC, GPS e altoparlanti stereo;

batteria da 5.500 mAh con ricarica SUPERVOOC da 100 W.

Puoi acquistare il nuovo smartphone OnePlus Nord 4 nell’edizione 12/256 GB a 499 euro, nelle colorazioni Oasis Green e Obsidian Midnight. La versione 16/512 GB è disponibile invece a 549 euro, anche nella tinta Mercurial Silver.

Se decidi di effettuare il preordine in questo momento, arriverà a casa tua con la consegna gratuita al day one del 16 agosto. Amazon gestisce direttamente vendita e spedizione, garantendo come già scritto la prenotazione al prezzo minimo garantito: in caso di sconti da qui al lancio saranno applicati in automatico.