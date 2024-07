OnePlus Nord 4: IA per creatività e produttività

Manca poco all’annuncio dei nuovi dispositivi previsto durante il Summer Launch Event di Milano. Il produttore cinese ha svelato le funzionalità IA che gli utenti troveranno su OnePlus Nord 4 e OnePlus Pad 2. Alcune informazioni su hardware e software erano state comunicate nei giorni scorsi.

Funzionalità IA per creatività e produttività

Due funzionalità per la creatività che sfruttano l’intelligenza artificiale erano state già annunciate all’inizio dell’anno. AI Eraser e Smart Cutout permettono di rimuovere persone e oggetti dalle foto. Altre due verranno annunciate durante l’evento di domani pomeriggio: AI Best Face (corregge un selfie di gruppo aprendo magicamente gli occhi chiusi) e AI Clear Face (migliora i dettagli dei volti nelle foto).

Quattro nuove funzionalità IA riguardano la produttività. AI Speak e AI Summarise permettono di riassumere e condividere le informazioni da siti e app. AI Writer genera lunghi messaggi sulla base di brevi istruzioni. AI Recording Summary consentirà di registrare meeting di un’ora e trasformarli in un breve riassunto o generare una trascrizione.

Grazie a OxygenOS 14 verranno offerte altre due tecnologie basate sull’IA. Trinity Engine ottimizza CPU, GPU e RAM per le migliori prestazioni. Battery Health Engine (solo per OnePlus Nord 4) permette di avere oltre l’80% della capacità originaria della batteria dopo oltre 1.600 cicli di ricarica.

OnePlus Nord 4 riceverà nuove versioni di Android per quattro anni (quindi fino ad Android 18) e aggiornamenti di sicurezza per sei anni. Oltre a smartphone e tablet, il produttore annuncerà lo smartwatch OnePlus Watch 2R e gli auricolari wireless OnePlus Nord Buds 3 Pro. L’evento potrà essere seguito in diretta su YouTube a partire dalle ore 15:00.