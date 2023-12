OnePlus Nord CE 2, ad un SUPER prezzo con ricarica rapida

Tra i tanti smartphone in offerta in questo periodo, il OnePlus Nord CE 2 è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Grazie infatti ad un’offerta attiva su Amazon, questo dispositivo è ora disponibile al prezzo incredibile di soli 217,59€.

OnePlus Nord CE 2, con ricarica super rapida da 15 minuti

Il Nord CE 2 si distingue per il design elegante e le ottime prestazioni. Il processore MediaTek Dimensity 900 offre velocità e fluidità che rendono piacevole ogni azione sul dispositivo. Ciò è possibile grazie anche alla dotazione di RAM, cioè ben 8 GB, che permettono di non avere mai alcun problema di rallentamento.

Il display AMOLED da 6,43 pollici del Nord CE 2 è visivamente incredibile. La risoluzione di 2400 x 1080 pixel ed il supporto HDR10+ garantiscono colori vividi e contrasto profondo. Queste funzionalità rendono infatti la visione di video, foto, serie tv o film un’esperienza coinvolgente e piacevole.

Dotata di un sensore principale da 64 MP, la fotocamera può catturare immagini dettagliate e di alta qualità, ideali per chi è solito pubblicare molte immagini sui social. Altro punto di forza è la batteria da 4500mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W. Questa funzione ti consente di utilizzarlo per ore con una singola carica, e di avere una giornata di utilizzo con soli 15 minuti.

Il sistema operativo basato su Android OxygenOS fornisce un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, con molte più opzioni rispetto ad Android Stock, che permettono così di creare una vera e propria esperienza personale.

Non perdere questa speciale occasione per acquistare il OnePlus Nord CE 2 con lo sconto attivo su Amazon a soli 217,59€. Questo dispositivo unisce un design elegante ad elevate prestazioni, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca qualità e affidabilità ad un prezzo accessibile.

