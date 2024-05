OnePlus NORD CE 3 potente e affidabile a prezzo BOMBA

Se stai cercando un ottimo smartphone per sostituire il tuo attuale ormai troppo vecchio per reggere, ma vuoi potenza, affidabilità e risparmio abbiamo la soluzione per te. Oggi sei davvero fortunato. Infatti, su eBay abbiamo scovato un’offerta pazzesca. Acquista OnePlus NORD CE 3 a soli 175,99€, invece di 329€.

Grazie a questa promozione ti assicuri un telefono pazzesco con 8GB di RAM, per gestire al massimo app e giochi anche in multitasking, e 128GB di ROM, per installare e archiviare tutto quello che vuoi. Approfittane subito! Ora hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

OnePlus NORD CE 3: un gioiellino da avere subito

Il OnePlus NORD CE 3 è un ottimo smartphone da prendere in seria considerazione a prescindere, ma oggi a soli 175,99€ è da acquistare subito. Un prezzo davvero speciale per un telefono altrettanto speciale. Goditelo tutto il giorno e oltre grazie alla batteria da 5000 mAh super performante.

Immortala tutte le emozioni che vuoi al massimo della risoluzione e della qualità grazie al sistema di fotocamere da 108MP. Vivi tutto con prestazioni eccezionali e una stabilità impareggiabile grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 695.

E se vuoi ancora di più attiva l’espansione della RAM Virtuale da 8GB! Così puoi giocare senza rinunciare al meglio di grafica e potenza su un fantastico display a 120Hz di refresh rate e con 2 altoparlanti stereo che ti “pettinano”. Acquistalo adesso a soli 175,99€, invece di 329€.