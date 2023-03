OnePlus annuncerà uno smartphone pieghevole nel 2023

OnePlus annuncerà il primo smartphone pieghevole nella seconda metà del 2023. La conferma è arrivata dal Presidente e CEO Kinder Liu durante l’evento “From Fast & Smooth to Beyond” organizzato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona. Ulteriori informazioni verranno comunicate nei prossimi mesi. A fine gennaio erano stati scoperti i possibili nomi di due modelli sul sito della China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

OnePlus V Fold o OnePlus V Flip?

Lo smartphone di punta del produttore cinese è il OnePlus 11 5G. Al Mobile World Congress è stata mostrata anche una versione modificata (OnePlus 11 Concept) con sistema di raffreddamento a liquido. Nel corso dell’evento sono state evidenziate le innovazioni introdotte dal 2013 ad oggi. La prossima sarà appunto uno smartphone pieghevole.

In base alle indiscrezioni che circolano da alcuni mesi, il produttore avrebbe registrato in Cina i marchi OnePlus V Fold e OnePlus V Flip che fanno riferimento al fattore di forma e quindi alla posizione della cerniera. Dal nome si deduce che saranno simili ai Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. Essendo OnePlus una sussidiaria di Oppo è probabile che il design verrà “copiato” dagli Oppo Find N2 e Find N2 Flip (disponibile anche in Italia).

Il primo ad arrivare sul mercato dovrebbe essere il OnePlus V Fold con apertura a “libretto”. Kinder Liu ha dichiarato:

Il nostro primo foldable sarà caratterizzato dall’esperienza fast & smooth tipica di OnePlus. Ma non sarà solo un semplice pieghevole: il nuovo flagship phone di OnePlus avrà infatti un design unico, in termini di costruzione e tecnologie. Vogliamo lanciare un dispositivo che raggiunga i vertici in termini di prestazioni all’interno dell’attuale mercato dei dispositivi pieghevoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.