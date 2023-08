OnePlus vuole integrare IA generativa nei suoi smartphone?

OnePlus è sempre alla caccia del trend da sfruttare per conquistare più utenti o consolidare la base di consumatori creatasi in precedenza. Alcune tradizioni del produttore riguardano ad esempio il rilascio anticipato della ultima beta di Android, seguendo quasi gli stessi passi della Grande G e spesso precedendo altri brand rivali di spessore. Il prossimo step, però, non poteva non riguardare l’intelligenza artificiale. OnePlus sta infatti “saltando sul carro” dell’IA generativa, come dimostra un recente sondaggio proposto alla community.

OnePlus segue il trend dell’IA generativa

Il sondaggio lanciato dal team di OneLab, la divisione di ricerca dell’azienda, rivela infatti che la società sta esaminando alcune nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per gli utenti di Nord America, Europa e India, ovvero i tre mercati principali: “OneLab ha cercato come sfruttare al massimo questa tecnologia e ha elaborato alcune idee. Sono entusiasti di sentire le tue opinioni su queste idee e di capire quali potrebbero essere davvero utili”, si legge nel post.

Il sondaggio, quindi, include descrizioni dettagliate e screenshot su questi tool potenziati da IA generativa lasciando intendere una loro futura integrazione nei telefoni OnePlus. Cosa c’è in cantiere? Ecco la lista completa degli strumenti potenzialmente in arrivo:

Creatore e editor di video : una applicazione dedicata alla generazione di brevi video, basandosi su prompt testuali, immagini o altri filmati caricati dall’utente

: una applicazione dedicata alla generazione di brevi video, basandosi su prompt testuali, immagini o altri filmati caricati dall’utente Fact Checker : estensione per browser che controlla l’affidabilità di una notizia o di un rumor

: estensione per browser che controlla l’affidabilità di una notizia o di un rumor App per l’istruzione : per imparare nuove nozioni per qualsiasi materia con l’IA, tramite corsi personalizzati sulla base delle proprie competenze

: per imparare nuove nozioni per qualsiasi materia con l’IA, tramite corsi personalizzati sulla base delle proprie competenze Ricerca di lavoro : un’estensione web per assistere gli utenti nella ricerca di lavoro. In questa soluzione è possibile caricare documenti, compilare moduli automaticamente, personalizzare il curriculum e collegare siti Web o portfolio al proprio profilo. Inoltre, aiuta l’utente nella preparazione a interviste con aziende

: un’estensione web per assistere gli utenti nella ricerca di lavoro. In questa soluzione è possibile caricare documenti, compilare moduli automaticamente, personalizzare il curriculum e collegare siti Web o portfolio al proprio profilo. Inoltre, aiuta l’utente nella preparazione a interviste con aziende Ulteriori informazioni : estensione dedicata alla ricerca di termini nelle pagine Web tramite IA per migliorare l’esperienza di lettura e fruizione di contenuti su Internet

: estensione dedicata alla ricerca di termini nelle pagine Web tramite IA per migliorare l’esperienza di lettura e fruizione di contenuti su Internet Generatore di didascalie e sottotitoli: i content creator in futuro potrebbero usare l’IA generativa su smartphone OnePlus per modificare foto e video con didascalie dai toni più disparati, a seconda del contesto

Il feedback degli utenti al momento non è noto, ma è chiaro che OnePlus sta lavorando assiduamente per portare al pubblico il maggior numero di funzionalità IA possibili.