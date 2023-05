OnePlus 11 riceve Beta Android 14, ma attenzione

Proprio nelle ultime ore Google ha rilasciato Android 14 Beta 2 per coloro che sono iscritti al programma Developer Preview e alla Beta del sistema operativo per smartphone. Nel frattempo, però, anche altri produttori partner si stanno preparando al rilascio delle versioni in anteprima del robottino verde al fine di accontentare gli “smanettoni” senza un Google Pixel compatibile. Tra i brand interessati figura OnePlus che, giusto ieri, 10 maggio 2023, ha confermato la disponibilità di Android 14 Beta 1 per OnePlus 11, ma attenzione ai suoi rischi!

OnePlus 11 5G riceve Android 14 Beta 1

Sul forum della community OnePlus è stato il membro del Software Team Winkey W. ad annunciare la disponibilità della prima beta di OxygenOS 14, ovvero la personalizzazione proprietaria dell’OS mobile basata su Android. Nello specifico, egli ha ribadito che OnePlus ha lavorato a stretto contatto con Google per fornire agli utenti un primo assaggio di OxygenOS, tramite una build preliminare di Android 14 esclusiva per OnePlus 11.

L’azienda aggiunge un dettaglio importante, un promemoria che tutti gli utenti interessati devono leggere:

“NON consigliamo di eseguire il flashing di questa ROM se si ha poca o nessuna esperienza nello sviluppo di software, se si prevede di utilizzare il dispositivo come driver quotidiano o se non si ha esperienza con il flashing di ROM personalizzate. Dovreste capire che esiste rischio di BRICKING del telefono: leggete attentamente le istruzioni e siate sicuri al 100% di quello che state facendo. Si prega di eseguire sempre il backup dei dati importanti prima di eseguire il flashing.”

L’installazione della Beta è difatti tutt’altro che semplice e rischia di compromettere il corretto funzionamento del dispositivo, non solo alla luce dei bug già individuati dall’azienda, ma anche in caso di eventuali errori durante l’installazione della ROM di Android 14 Beta 1. In poche parole, il vostro OnePlus 11 potrebbe diventare inutilizzabile e potenzialmente irrecuperabile!

Tra i problemi noti figurano, dunque, malfunzionamenti della rete in certi scenari; freeze durante lo scatto di fotografie tramite WhatsApp con la fotocamera frontale; e problemi di connessione durante la riproduzione di contenuti dallo smartphone a uno smart TV.

Se volete installare Android 14 Beta 1 su OnePlus 11, pertanto, fatelo con molta cautela, assumendovi la responsabilità di eventuali problemi con l’installazione.