 Online senza roaming in oltre 200 Paesi con Airalo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Online senza roaming in oltre 200 Paesi con Airalo

Airalo offre eSIM digitali per oltre 200 Paesi: connessione immediata, piani flessibili e costi ridotti, senza roaming, SIM fisiche o complicazioni in viaggio.
Online senza roaming in oltre 200 Paesi con Airalo
Tecnologia Mobile
Airalo offre eSIM digitali per oltre 200 Paesi: connessione immediata, piani flessibili e costi ridotti, senza roaming, SIM fisiche o complicazioni in viaggio.

Che tu stia organizzando una vacanza, un viaggio di lavoro o un lungo tour internazionale, Airalo ti permette di restare sempre connesso, ovunque tu sia. Con tariffe a partire da pochi euro, le eSim di Airalo  offrono una connessione affidabile, flessibile ed economica in oltre 200 Paesi, senza dover cambiare SIM fisica o affrontare costi di roaming imprevedibili.

Attiva la tua eSim con Airalo

Cos’è una eSIM e perché conviene

Le eSIM sono delle SIM digitali integrate nello smartphone, che eliminano la necessità di schede fisiche. Con Airalo puoi scegliere piani dati locali, regionali o globali, adattandoli perfettamente al tuo viaggio. Niente più file in aeroporto, SIM locali da sostituire o costi nascosti: tutto è gestibile direttamente dall’app.

Copertura globale, piani flessibili

Airalo offre pacchetti dati per destinazioni tra le più richieste al mondo, come Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Turchia e molti altri, con prezzi che partono da pochi euro. Sono disponibili anche piani regionali e globali, ideali per chi viaggia spesso o attraversa più Paesi nello stesso itinerario. In alcune località sono presenti anche opzioni con dati illimitati, perfette per chi lavora in mobilità.

Un’app pensata per viaggiare senza stress

L’app Airalo, disponibile per iOS e Android, supporta 53 lingue e diverse valute. Direttamente dall’app puoi acquistare, installare, gestire e ricaricare la tua eSIM in qualsiasi momento, monitorando il consumo dati in tempo reale. L’installazione è guidata e intuitiva, pensata anche per chi utilizza una eSIM per la prima volta.

Assistenza sempre disponibile

Un altro punto di forza è il supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via chat o WhatsApp, in più lingue. In viaggio, sapere di poter contare su un’assistenza immediata fa davvero la differenza. Per conoscere l’offerta completa di Airalo clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon

I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon
Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€

WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€
Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?

Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?
I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon

I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon
Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€

WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€
Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?

Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
2 feb 2026
Link copiato negli appunti