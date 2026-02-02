Online senza roaming in oltre 200 Paesi con Airalo

Cos’è una eSIM e perché conviene

Le eSIM sono delle SIM digitali integrate nello smartphone, che eliminano la necessità di schede fisiche. Con Airalo puoi scegliere piani dati locali, regionali o globali, adattandoli perfettamente al tuo viaggio. Niente più file in aeroporto, SIM locali da sostituire o costi nascosti: tutto è gestibile direttamente dall’app.

Copertura globale, piani flessibili

Airalo offre pacchetti dati per destinazioni tra le più richieste al mondo, come Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Turchia e molti altri, con prezzi che partono da pochi euro. Sono disponibili anche piani regionali e globali, ideali per chi viaggia spesso o attraversa più Paesi nello stesso itinerario. In alcune località sono presenti anche opzioni con dati illimitati, perfette per chi lavora in mobilità.

Un’app pensata per viaggiare senza stress

L’app Airalo, disponibile per iOS e Android, supporta 53 lingue e diverse valute. Direttamente dall’app puoi acquistare, installare, gestire e ricaricare la tua eSIM in qualsiasi momento, monitorando il consumo dati in tempo reale. L’installazione è guidata e intuitiva, pensata anche per chi utilizza una eSIM per la prima volta.

Assistenza sempre disponibile

Un altro punto di forza è il supporto clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via chat o WhatsApp, in più lingue. In viaggio, sapere di poter contare su un’assistenza immediata fa davvero la differenza. Per conoscere l’offerta completa di Airalo clicca qui.