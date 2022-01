Only 4 You: ecco l'offerta con 30€ GRATIS!

La Only 4 You del gestore transalpino Engie è l'esclusiva offerta Luce e Gas completamente GREEN attivabile ONLINE senza costi di allaccio e senza vincoli. Oltre all'interessante BONUS di 30€ troviamo anche un'assicurazione AXA inclusa per 1 ANNO.

Only 4 You: 30€ in REGALO e prezzo bloccato!

La promozione ha il prezzo per 24 mesi bloccato che visti i tempi non è assolutamente un aspetta da sottovalutare. Oltre al prezzo fisso per 2 anni, Engie regala fino a 30 euro di bonus in bolletta se vengono attivate entrambi le componenti, quindi sia Luce che Gas.

Oltre alla tariffa scontata a 0,1159 €/kWh sul costo della materia prima Luce monorario e a 0,5475 €/smc sulla componente Gas troviamo anche la polizza AXA disponibile per 12 mesi che copre i piccoli danni domestici della propria abitazione.

Alla tariffa all'ingrosso, viene aggiunto un contributo di commercializzazione mensile pari a 16 euro totali per entrambe le materie prime. Per una delle due componenti, invece, il prezzo ammonta a 8 euro al mese. Inoltre, a questo prezzo fisso troviamo un aggiunta di 0,0100€/kWh mensili per la Luce e di 0,01500€/Smc sempre su base mensile per il Gas.

Come abbiamo detto all'inizio, il bonus dei 30 euro viene erogato nella prima fattura solo con la sottoscrizione di Luce e Gas. Per chi ha idea di scegliere solo la Luce o solo il Gas il bonus sarà pari a 15 euro.

Oltre al prezzo bloccato per 2 anni, troviamo un'ottima e rapida assistenza disponibile anche su WhatsApp.

Costi ed altro

Questa promozione con prezzo che non varia per ben 24 mesi è disponibile ONLINE fino al 28 Febbraio 2022. Ricordiamo, inoltre, che l'energia erogata da Engie è 100% Green e dunque proviene da fonti rinnovabili.

Ricapitolando dunque, sottoscrivendo Only 4 You di Engie Italia oltre al WELCOME BONUS fino a 30 euro è inclusa anche gratuitamente un'assicurazione che copre alcuni guasti che possono accadere nelle faccende domestiche come ad esempio l'allagamento o l'infiltrazione d'acqua.