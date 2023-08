Only Murders in The Building 3 arriva in Italia: i dettagli sull'uscita degli episodi

Dopo circa un anno di attesa, Only Murders in The Building 3, la terza stagione della popolare serie TV, è disponibile su Disney+, con possibilità di guardare in streaming i primi episodi. Come da tradizione, la serie è disponibile sul servizio di streaming di Disney+, come produzione Star Original. Basta, quindi, avere un abbonamento a Disney+ per guardare in streaming gli episodi di Only Murders in The Building 3.

La terza stagione della serie è composta da 10 episodi. Attualmente, su Disney+ sono disponibili i primi due episodi mentre gli altri 8 arriveranno nel corso delle prossime settimane, con il rilascio di un episodio a settimana fino al prossimo 3 di ottobre quando sulla piattaforma di streaming sarà rilasciato il “gran finale” della terza stagione di Only Murders in The Building.

Ricordiamo che per accedere a Disney+ è possibile attivare subito un abbonamento senza vincoli al costo di 8,99 euro al mese. C’è anche l’abbonamento annuale che costa 89,99 euro, garantendo un risparmio aggiuntivo per chi sceglie di pagare in anticipo. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Only Murders in The Building 3: come guardare gli episodi in streaming in Italia

Tutti gli episodi di Only Murders in The Building 3 arriveranno su Disney+. In questo momento, sono disponibili i primi due episodi: Lo spettacolo deve… e Il battito non si ferma. Il calendario per il rilascio degli altri episodi è il seguente:

3° episodio: 15 agosto

4° episodio: 22 agosto

5° episodio: 29 agosto

6° episodio: 5 settembre

7° episodio: 12 settembre

8° episodio 19 settembre

9° episodio: 26 settembre

10° episodio: 3 ottobre

Per guardare in streaming Only Murders in The Building 3, quindi, basta accedere a Disney+. Per attivare l’abbonamento bastano 8,99 euro al mese ma c’è anche l’abbonamento annuale che prevede un costo di 89,99 euro con la possibilità, quindi, di risparmiare 2 mesi sulla spesa complessiva per l’accesso senza limiti alla piattaforma di Disney+. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito della piattaforma, accessibile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.