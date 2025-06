ONLYOFFICE 9.0 rinnova l'interfaccia, le funzionalità e altro

ONLYOFFICE 9.0 è l’ultima versione del pacchetto open-source gratuito, alternativo a Microsoft Office, che introduce un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate per l’editing, la collaborazione e la gestione di documenti. Pensato per integrarsi con piattaforme come Nextcloud e SharePoint, offre strumenti potenti per professionisti e team, disponibile su web, desktop e dispositivi mobili.

ONLYOFFICE 9.0 aggiorna l’interfaccia e gli strumenti

ONLYOFFICE 9.0 rivede l’interfaccia di Docs per garantire chiarezza e semplicità, con editor per PDF, documenti, fogli di calcolo e presentazioni ottimizzati per l’usabilità. I nuovi temi Modern Light e Modern Dark, selezionabili dalla scheda Visualizza, permettono di personalizzare l’esperienza, rendendola il più comoda possibile in base alla situazione e all’ora del giorno.

Tra le novità è stato aggiunto il “Visualizzatore diagrammi”, che consente di aprire diagrammi senza software esterni, essendo ideale per chi lavora con flowchart. La suite amplia il supporto ai formati, includendo Markdown (.md), Visio (.vsdx), OpenDocument Graphic (.odg) e file Excel Binary Workbook (.xlsb), editabili senza conversione. Inoltre, l’intelligenza artificiale potenzia l’esperienza con strumenti come l’automazione di macro, l’estrazione di testo da PDF tramite OCR e l’analisi dati nei fogli di calcolo, riducendo errori e tempi di lavoro.

L’editor PDF di ONLYOFFICE 9.0 supporta ora la modifica collaborativa in tempo reale dei moduli, con opzioni per riorganizzare o duplicare pagine tramite drag-and-drop o scorciatoie. Miglioramenti specifici riguardano il Document Editor (bordi per paragrafi e tracciamento avanzato delle modifiche), l’editor di fogli di calcolo (importazione dati esterni e calcoli asincroni) e quello per le presentazioni (animazioni testuali e grafici avanzati con barre Up/Down e WordArt). Viene infine rafforzato il supporto per testi da destra a sinistra.

Disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, la suite include anche ONLYOFFICE Server per la collaborazione sicura su cloud o server privati, con una prova gratuita di 30 giorni. Per tutti dettagli, è possibile consultare la lista cambiamenti su GitHub.