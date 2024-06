ONLYOFFICE Docs 8.1: tutte le novità della suite per l’ufficio

ONLYOFFICE Docs 8.1 è l’ultima release di una delle più note soluzioni per la produttività, l’office automation e la gestione di progetti in ambito collaborativo. Questa versione presenta diverse novità dedicate al miglioramento del workflow e della user experience, introducendo anche un editor completo per i file PDF, uno Slide Master con cui applicare lo stesso layout a più diapositive, il potenziamento dell’RTL, nuovi strumenti per gestire fogli di calcolo in team e non solo.

ONLYOFFICE 8.1

Nel complesso, la release 8.1 (download) presenta ben 30 nuove funzionalità a cui si aggiungono ben 432 correzioni di bug che hanno coinvolto l’intera suite e rendono le applicazioni ancora più affidabili e sicure. Vuoi scoprire quali strumenti ti garantiranno un flusso di lavoro più immediato e produttivo? Esploriamo insieme le caratteristiche più rilevanti di questo aggiornamento.

Un editor completo per gestire i file PDF

Se fino ad ora ONLYOFFICE Docs ha permesso di visualizzare i documenti PDF e di aggiungere loro delle annotazioni, ora l’Editor nativo della piattaforma è diventato uno strumento completo con cui operare su tutti i contenuti in questo formato che entrano a far parte del workflow di un professionista o di un’azienda (contratti, accordi, brochure).

Da questo punto di vista risulta particolarmente interessante la possibilità di applicare modifiche ai testi, per far questo basta accedere alla scheda “Home > Modifica PDF”.

Lavorare con le pagine non è stato mai così facile, tramite la scheda “Home > Inserisci pagina/ Ruota pagina/ Elimina pagina” è possibile fare proprio ciò che ONLYOFFICE Docs 8.1 promette, ossia aggiungere una nuova pagina, ruotare una pagina esistente o eliminare quelle che non sono necessarie.

Si ha la necessità di inserire e regolare oggetti come per esempio forme, caselle di testo, tabelle immagini, link, formule o TextArt? Nessun problema: tutto quel che serve si trova sul percorso “Home > Inserisci” per poi scegliere il tipo di oggetto su cui lavorare.

Le annotazioni sono una vecchia conoscenza degli utilizzatori di questo software. Particolarmente utili quando si manipolano i documenti PDF, esse sono state ulteriormente migliorate. L’utente può inserire le proprie annotazioni grazie ad una comoda mini barra in cui sono presenti tutti gli strumenti necessari. Nello stesso modo si possono aggiungere commenti testuali e didascalie tramite l’apposita toolbar e rimuoverli sfruttando il menu contestuale.

Tutto è a portata di mano: ad esempio selezionando “Modifica PDF” e il selettore nell’intestazione superiore si può passare da una modalità ad un’altra, applicare le modifiche desiderate ad un file PDF o visualizzarlo e aggiungere annotazioni.

Si viene pertanto ad avere piena padronanza dello strumento PDF, trasformandolo di fatto in qualcosa di nuovo. Grazie a ONLYOFFICE 8.1, inoltre, non sarà necessario acquistare software appositi per questo tipo di funzionalità, ma si troverà già tutto compreso nella propria suite di produttività – la quale si rivela pertanto sempre più completa e versatile, sfidando le suite più note sul mercato dall’alto della molteplicità delle proprie opzioni.

Creare e gestire moduli PDF

Sempre per quanto riguarda il formato PDF, vero e proprio standard quando si parla di gestione dei documenti in azienda, con ONLYOFFICE Docs 8.1 è ora possibile creare un modulo direttamente in PDF senza dover utilizzare altri formati. Quindi niente più DOCXF per i modelli di moduli, si lavora invece fin da subito con l’estensione desiderata e il lavoro diventa più facile, veloce e automatizzato. Si può creare qualsiasi tipo di modulo, dal più semplice al più articolato, per poi compilarlo online su Desktop o applicazione Web.

Editor dei documenti: colori, numerazione e collaborazione

Per quanto riguarda l’editing dei documenti, merita sicuramente una segnalazione la funzionalità “Colore della pagina” disponibile su “Scheda Layout”. Grazie ad essa si può applicare il colore di sfondo desiderato alle pagine di un documento. Quando si apre un documento realizzato con un’altra suite che ha già un colore di pagina impostato, esso verrà riconosciuto e mostrato correttamente garantendo piena compatibilità.

Si ha la necessità di personalizzare il formato della numerazione nei documenti? Seguendo il percorso “Impostazioni intestazione e piè di pagina > Formato di numero” sarà veramente semplice gestire il formato di numerazione delle pagine e ottenere un layout ottimale.

Dalla barra degli strumenti dell’intestazione superiore è possibile accedere ad una funzionalità che semplifica il passaggio una modalità all’altra. L’impatto positivo sul workflow diventa evidente potendo spostarsi in modo ancora più fluido, con un solo clic, tra le modalità di modifica, revisione o visualizzazione. Questa opzione, inoltre, funziona individualmente per ciascun utente: questo significa che non vi saranno sovrapposizioni e il lavoro di un utilizzatore non disturberà mai quello altrui, potendo garantire pertanto piena libertà operativa e, al contempo, massima efficienza nella cooperazione.

Fogli di calcolo: più sicurezza e non solo

La possibilità di limitare la visualizzazione delle celle ad un intervallo protetto, percorso “Protezione > Proteggere un intervallo”, consente di mettere al sicuro i dati più importanti e riservati scegliendo i soli utenti che possono accedere ad essi.

Per quanto riguarda invece la collaborazione nella gestione dei fogli di calcolo, il supporto all’evidenziazione delle celle modificate nella “Cronologia delle versioni” permette di tenere facilmente traccia di qualsiasi cambiamento.

Particolarmente interessanti anche le funzionalità GETPIVOTDATA per l’accesso ai dati in una tabella pivot e IMPORTRANGE per l’importazione da uno specifico intervallo di celle. Così come non può mancare una citazione dedicata ai suggerimenti per l’inserimento di funzioni personalizzate e alla possibilità di copiare e spostare fogli di calcolo tra directory di lavoro da browser.

Nuovi strumenti per le presentazioni

Slide Master è sicuramente una delle funzionalità principali della versione 8.1 tra quelle dedicate a chi crea ed elabora presentazioni. Essa consente infatti di applicare velocemente il medesimo layout su più diapositive. Chiunque lavori costantemente sulle presentazioni ben sa quanto importante sia una funzionalità di questo tipo e quanto tempo possa consentire di risparmiare. Lavorare su un layout, infatti, significa poter effettuare modifiche ex-post ad una slide sapendo di poter ottenere a cascata la modifica su tutte le altre slide impostate sulla medesima struttura.

Grazie al riquadro animazione (scheda “Animazione”) si possono poi visualizzare direttamente in timeline gli effetti di animazione applicati alle diverse diapositive.

Editor: ombre per le forme e combinazioni di colori

Alcune delle novità di questo aggiornamento riguardano tutti gli editor, come per esempio le Impostazioni dell’ombra per le forme. Una funzionalità accessibile da “Impostazioni forma > Ombra” che permette di applicare un’ombra alle forme e di regolane proprietà come angolo, distanza, trasparenza e dimensioni.

RTL e nuove opzioni di localizzazione

I miglioramenti per RTL costituiscono un importante passo avanti per il supporto alla localizzazione di ONLYOFFICE Docs. Essi sono rappresentati in particolare dal miglioramento dell’ordine delle parole e dal corretto allineamento per diversi tipi di testo. A queste due novità si aggiungono poi:

il supporto per nuove lingue nell’editor dei fogli di calcolo (bengalese e singalese compresi);

la localizzazione serbo – cirillica per gli editor.

Il progetto è comunque sempre aperto a traduttori e contributor in grado di localizzare ONLYOFFICE Docs in nuove lingue, con in più la possibilità di ricevere una ricompensa per il proprio lavoro. Maggiori dettagli sono disponibili su questa pagina.

Una suite ancora più usabile

La funzionalità “Personalizza la barra degli strumenti di accesso rapido” consente ora di modificare la presenza dei pulsanti “Salva”, “Stampa”, “Annulla” e “Ripeti” nell’intestazione. L’utente ha così l’opportunità di accedere più facilmente alle funzionalità usate frequentemente.

Ma non basta, perché con questo rilascio sono stati modificati anche alcuni elementi dell’interfaccia utente, come per esempio i pulsanti “Copia stile”, “Cancella stile”, “Seleziona tutto” e “Sostituisci” la cui posizione sulla barra degli strumenti (in “Home”) è stata cambiata.

Inoltre, con la versione 8.1:

il pulsante “Combinazione colori” è ora posizionato nella scheda “Layout”;

le impostazioni di formattazione del paragrafo sono disponibili tramite la scheda “Layout” e con il pulsante chiamato “Interlinea paragrafo”;

le impostazioni estese sono accessibili dal pannello di scorrimento a destra nell’editor delle presentazioni.

Il pulsante di “Stampa unione” è stato riposizionato nella scheda “Collaborazione”.

Tanti modelli gratuiti

È possibile utilizzare una ricca libreria di modelli gratuiti in varie lingue grazie ai quali risparmiare tempo e non partire ogni volta da zero per la creazione dei propri elaborati. Il catalogo, diviso in categorie, non si limita ai moduli e presenta ora anche dei modelli per i documenti testuali, i fogli di calcolo e le presentazioni. Se sei alla ricerca di un’ispirazione puoi cercare modelli gratuiti sul sito ufficiale di ONLYOFFICE Docs.

Come ottenere ONLYOFFICE Docs 8.1

Per iniziare ad utilizzare l’aggiornamento non devi fare altro che scaricare la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 8.1:

In collaborazione con OnlyOffice