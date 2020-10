La software house Ascensio System ha lanciato ONLYOFFICE Workspace, soluzione per lo smart working composta da una serie di strumenti dedicati alla produttività. È disponibile anche in Italia nelle versioni Community ed Enterprise, quest’ultima installabile su server aziendale.

ONLYOFFICE Workspace per la collaborazione in team

Include Docs per la creazione e l’editing di documenti (testi, fogli di calcolo e presentazioni), Groups (gestione documenti, progetti, contatti ed email), Mail Server (soluzione per le caselle di posta elettronica aziendali) e XMPP Server (messaggistica istantanea).

Con l’aggiornamento alla versione 11.0 gli utenti Enterprise hanno accesso alle Private Room, stanze pensate per chi lavora con i dati sensibili in cui ogni interazione è protetta con algoritmo AES-256. Altre migliorie riguardano il sistema di management dei contenuti, la possibilità di contrassegnare i file come preferiti e la funzionalità Filtro Personalizzato per aiutare i team alle prese con i fogli di calcolo nell’ordinamento dei dati in tempo reale. Questo il commento di Lev Bannov, fondatore e CEO di Ascensio System.

Abbiamo ideato ONLYOFFICE con il desiderio di semplificare e ottimizzare l’operatività di aziende e dipendenti: volevamo che fosse il più completa possibile, per consentire di svolgere tutte le attività quotidiane in modo semplice e intuitivo. Come per un orologio svizzero, tutto deve essere perfetto e per poter funzionare al meglio.

L’edizione Community è completamente gratuita e open source con utilizzo limitato a 20 utenti, mentre per dettagli su prezzi e licenze di quella Enterprise invitiamo a visitare il sito ufficiale.