OnlyOffice: oltre il cloud, con piena compatibilità

C'è un modo nuovo ed ulteriore di pensare alla produttività in azienda: si tratta di OnlyOffice, una soluzione alternativa in grado di fornire risposte importanti alle aziende che vogliono esaltare la collaborazione online senza cedere alle lusinghe (e le insidie) delle soluzioni solo-cloud. Sono tre le versioni disponibili:

Community Edition

“Se sei un appassionato di tecnologia in cerca di funzioni di modifica documenti potenti per attività commerciali semplici, considera ONLYOFFICE Community Edition. Questa versione scaricabile gratis è disponibile sotto licenza AGPL v.3“;

Enterprise Edition

“Se hai bisogno di funzioni di modifica e sicurezza per imprese, accesso priorità ad aggiornamenti di sicurezza e stabilità o supporto tecnico dal team ONLYOFFICE, opta per ONLYOFFICE Enterprise Edition“;

Developer Edition

“Se sei uno sviluppatore di software in cerca di capacità di modifica documenti potenti per estendere le funzioni del tuo servizio e fornirle ai tuoi clienti sotto il tuo brand, ONLYOFFICE Developer Edition è la soluzione perfetta per te“.

OnlyOffice, la suite compatibile

ONLYOFFICE, di Ascensio System SIA, offre una potente suite office che comprende editor online per documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni altamente compatibile con i file nei formati Microsoft Office e OpenDocument ONLYOFFICE fornisce agli utenti vari strumenti di editing e funzionalità per la collaborazione assicurando una miglior gestione del lavoro di gruppo e un lavoro semplice su formattazioni complesse e oggetti all'interno della tua soluzione web.

La promessa di OnlyOffice è quella di mettere a disposizione delle aziende non solo una soluzione sicura e performante, ma anche un punto di riferimento univoco per tutta la produttività necessaria e con piena compatibilità con ogni formato Office. Tutto ciò con la maggior libertà operativa possibile: “Lavora online da qualsiasi browser e OS col la soluzione basata su piattaforma cloud. Utilizza l'app office per desktop per Windows, Linux e Mac OS per editare i documenti offline. Sono disponibili anche le app per dispositivi Android e iOS“. In confronto a Google Docs, ad esempio, OnlyOffice mette a disposizione tutta una serie di opzioni che Mountain View non ha ancora previsto per la propria suite, garantendo inoltre maggior aderenza agli standard di sicurezza.

Per un assaggio dell'interfaccia e delle funzionalità, ecco un video illustrativo di quelle che sono le potenzialità della suite anche offline, su desktop:

“Siamo stati i primi a creare un editor web di documenti usando elementi Canvas HTML5“, spiega il team OnlyOffice: “Ciò ci permette di essere passo avanti rispetto ai nostri concorrenti, fornendo ai clienti la suite per ufficio più completa e ricca di funzioni, compatibile con i formati file di Microsoft Office e OpenDocument, e molti altri“.

La suite può essere installata sui propri server aziendali, dopodiché attraverso appositi connettori è possibile far leva anche su altri servizi cloud popolari attraverso i quali arricchire l'esperienza d'uso con facili integrazioni. Proprio questa concezione consente di poter usare la suite online senza dover giocoforza far leva su cloud pubblico: “utilizza ONLYOFFICE Docs localmente o eseguilo sul cloud AWS privato, senza passaggi su altri cloud pubblici. Il web token JSON protegge documenti da accesso non autorizzato“, peraltro con massima scalabilità in base al numero di utenti che fanno parte del team di lavoro. Apposite app per desktop (Windows, Linux, macOS) e mobile (Android e iOS) consentiranno di accedere alla suite in modo semplificato, aprendo le porte al lavoro di squadra ed a tutta una serie di strumenti di cui altri prodotti concorrenti non possono disporre. Qui puoi scaricare la tua versione gratuita. Tra le novità della nuova versione 6.3, peraltro, si segnalano la dark mode e la protezione dei file con password, consentendo così ancor più comodità e sicurezza nella gestione dei propri documenti.

OnlyOffice: quanto costa?

OnlyOffice, suite sviluppata dall'Ascensio System SIA, è utilizzata oggi da più di 7 milioni di utenti nel mondo, è un prodotto avanzato che può offrire importanti vantaggi per le aziende che hanno la competenza per poterne sfruttare appieno le qualità senza cadere in modo inerte sulle suite tradizionali. La piena compatibilità con i formati Office garantisce di poter operare su qualsiasi file al meglio, ma con strumenti personalizzabili, con connettori in grado di aprire vari tipi di integrazione e potendo quindi esprimere al meglio le capacità della propria azienda. L'interfaccia è spartana e molto intuitiva, senza orpelli: estrema linearità ed immediata operatività in virtù dell'assenza di aspetti da imparare prima di poter dare l'inizio ai lavori.

La suite OnlyOffice può essere scaricata, installata ed utilizzata gratuitamente da piccoli team grazie alla sua natura open source: varie versioni gratuite sono disponibili qui. Questa versione è raccomandata per un numero massimo di 20 utenti.

Per ottenere versioni, servizi ed assistenza enterprise, invece, è possibile far leva sulle versioni Home Server (10 utenti), Single Server (50 connessioni simultanee, a crescere) o Cluster. Tutti i prezzi sono disponibili qui.

Su questa tabella è possibile raffrontare in modo chiaro tutte le versioni, potendo accedere altresì ad una prova gratuita per comprendere al meglio quale soluzione possa fare al caso proprio.

