Ookla Award 2021: è Tiscali l'operatore più veloce d'Italia

Era già l'operatore che garantiva le migliori performance nel primo semestre 2021, ma è anche l'operatore che garantisce le migliori velocità nel secondo semestre: Tiscali si conferma l'operatore a rete fissa con le migliori performance d'Italia, secondo gli speedtest Ookla, mettendo in bacheca un riconoscimento di grande valore in virtù della metodologia di misurazione e dell'affidabilità con cui avviene l'attestazione.

É Tiscali l'operatore di rete fissa più veloce del 2021

La leadership di Tiscali arriva infatti da Ookla, punto di riferimento a livello globale nell'intelligence delle reti mobili e a banda larga. Il suo Speedtest Intelligence è uno strumento noto a livello internazionale e sono gli stessi test degli utenti a comprovare la qualità del servizio sul territorio. L'operatore stacca la concorrenza in modo sostanziale e si conferma così numero uno per l'intero 2021 e connessione internet più veloce d'Italia:

Così Doug Suttles, CEO di Ookla, consegna virtualmente il riconoscimento a Tiscali ricordando la bontà delle proprie rilevazioni (basate su centinaia di milioni di misurazioni ogni singolo giorno):

Gli Speedtest Awards, presentati da Ookla, sono riservati a una ristretta selezione di operatori di rete che hanno fornito prestazioni e copertura internet eccezionali all'interno di un mercato. È un piacere per noi consegnare a Tiscali il premio per la Rete Fissa più veloce in Italia. Questo riconoscimento testimonia la loro eccezionale performance nel secondo semestre 2021, sulla base delle rigorose analisi di Ookla dei test effettuati dai consumatori con Speedtest.

Ad incassare i complimenti di Ookla è il fondatore e amministratore delegato di Tiscali, Renato Soru:

Il prestigioso riconoscimento di Ookla, che Tiscali ha ricevuto per la seconda volta consecutiva nel 2021, conferma il posizionamento della nostra azienda, protagonista da oltre vent’anni nel campo dell’innovazione digitale. La nostra missione è quella di offrire a tutti uguale e libero accesso alla vita digitale e questo premio, basato sulle misurazioni dei clienti, ci rende particolarmente orgogliosi del nostro lavoro quotidiano.

Il report dettagliato vede Tiscali dominare sia la classifica della velocità di download che quella della velocità di upload. Complessivamente i numeri sono stati maturati a seguito di oltre 194 mila misurazioni con risultati particolarmente interessanti e differenziati anche sulle singole città:

Confrontare le offerte per la banda larga non è mai semplice, ma poter attingere a rilevazioni capillari e super partes significa poter avere elementi di raffronto solidi e probanti. Per Ookla le risultanze relative al 2021 sono chiare: il vantaggio concorrenziale offerto da Tiscali è misurato nei numeri degli utenti che hanno effettuato lo Speed Test.