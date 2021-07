Se ti stai chiedendo quale sia l'operatore per la connettività fissa con le migliori performance in Italia, la risposta degli speedtest® Ookla® è una e chiara: Tiscali. L'operatore sardo non ha solo vinto la corsa sul primo semestre dell'anno, ma ha soprattutto stravinto il confronto con i diretti competitor, ottenendo uno “speed score™” decisamente al di sopra rispetto a qualunque altro.

Ookla Speedtest Awards 2021: vince Tiscali

Il nuovo “Ookla Speedtest Awards 2021” è di Tiscali con 82,77 punti rispetto a Fastweb (68,18), con Wind (62,51), Vodafone (61,33) e Telecom Italia (43,52) a seguire. Per Tiscali i test hanno indicato una velocità in download pari a 398,86 Mbps e di 262,38 Mbps in upload. Il tutto è certificato dalla trasparenza della metodologia adottata da Ookla nei propri test, elemento primo a riprova dell'affidabilità delle misurazioni apportate. “Gli Speedtest Awards, presentati da Ookla, sono riservati a una ristretta selezione di operatori di rete che hanno fornito prestazioni e copertura internet eccezionali all'interno di un mercato“, ha spiegato Doug Suttles, CEO Ookla. E continua: “È un piacere per noi consegnare a Tiscali il premio per la Rete Fissa più veloce in Italia. Questo riconoscimento testimonia la loro eccezionale performance nel primo semestre 2021, sulla base delle rigorose analisi di Ookla dei test effettuati dai consumatori con Speedtest“.

Il funzionamento delle misurazioni Ookla si basa sui test che volontariamente eseguono ogni giorno centinaia di milioni di utenti, offrendo così dati importanti per una misurazione capillare, continua e affidabile delle differenti performance di rete nel tempo e nei diversi territori.

Renato Soru, fondatore e amministratore delegato Tiscali, mette in bacheca il prestigioso riconoscimento in un momento di grandi scelte per utenti sempre più legati ai servizi ed ai contenuti a cui attingono proprio grazie alle proprie risorse di rete:

Il prestigioso riconoscimento di Ookla conferma Tiscali come azienda protagonista da oltre vent'anni nel campo dell’innovazione digitale. La qualità e l'affidabilità della rete sono diventate un fattore essenziale nella vita di tutti i giorni, per affrontare gli effetti della pandemia così come per godersi una partita di calcio in streaming. Da sempre la nostra missione è quella di offrire a tutti uguale e libero accesso alla vita digitale e il fatto che il premio si basi sulle misurazioni dei clienti ci rende ancora più orgogliosi del lavoro che ogni giorno portiamo avanti con passione.

Il report Ookla dimostra come i test siano stati effettuati in modo pressoché omogeneo su tutto il territorio nazionale, rendendo quindi i risultati validi sull'intera nazione. In Italia sono stati poco più di 32 milioni i test condotti nel periodo di riferimento. Il report è disponibile online (pdf) per chiunque voglia leggerlo nei dettagli.

Per Tiscali si tratta di un riconoscimento doppiamente importante in virtù del rinnovato impegno del gruppo sul fronte della connettività: se è vero che la pandemia ha chiaramente accelerato i processi di digitalizzazione del Paese su ogni fronte, e nel momento in cui la domanda di banda ultralarga continua a farsi incalzante in ogni segmento di mercato, Tiscali ha la possibilità di issare il vessillo degli Ookla Speedtest Awards 2021 come prova provata della qualità del servizio offerto.

Tiscali opera oggi in parallelo su ambiti business e consumer, mettendo a disposizione soluzioni di vario tipo:

Velocità, stabilità, affidabilità: questo è quel che cerca oggi l'utenza, sia che si ragioni in ottica business, sia che si cerchino soluzioni per l'ambito privato. Il tutto fin da tempi non sospetti in ottica “modem libero”, collaborando con AVM per mettere a disposizione un Fritz Box 7530 a titolo gratuito ad ogni abbonato.