Tiscali Ultrainternet Wireless, fino a 100 Mega

Sei pronto a cavalcare l’onda a banda larga di Tiscali? L’offerta è allettante perché Tiscali mette a disposizione la propria infrastruttura FWA per portare a casa una connessione ad alto potenziale con un prezzo scontato per chiunque si abboni online! Qui il modulo per verificare la copertura e sapere se puoi accedere a questa nuova opportunità.

Tiscali Ultrainternet Wireless: ecco l’offerta

Come funziona? Tiscali lo spiega così in modo estremamente chiaro:

Ultrainternet Wireless è il primo servizio wireless con le prestazioni della Fibra perchè utilizza la tecnologia LTE, sulla quale si basano le più avanzate reti 4G in tutto il mondo per fornire servizi broadband wireless. Come la Fibra, e contrariamente alla maggior parte delle offerte Wireless, l’offerta non ha limitazioni di traffico, che è virtualmente illimitato.

Inoltre:

Per il servizio viene utilizzata la rete di accesso FWA (Fixed Wireless Access), in cui la fibra ottica raggiunge una stazione radio base a cui sono collegati i terminali d’utente mediante l’utilizzo di un determinato intervallo di frequenze radio.

Il prezzo: 26,95 euro al mese per avere Internet senza limiti fino a 100 Mega in download e 3 Mega in upload, modem Voip Wi-fi in comodato d’uso gratuito e due mesi di Infinity TV inclusi nel prezzo.

Nessun vincolo, ma semplicemente la possibilità di accedere all’offerta sapendo di poter contare su una velocità nuova, soprattutto laddove la fibra ancora non è arrivata: un brivido caldo che attraversa le ore di lavoro così come quelle per il tempo libero, quelle per lo studio così come quelle di semplice navigazione o per l’accesso a servizi online.

