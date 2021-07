Cashback, ecco finalmente le conferme per i 150 euro

Chi da questa mattina entra sull'app IO troverà conferma (o meno) del proprio accesso nel gruppo di quanti hanno ottenuto il Cashback per aver eseguito più di 50 transazioni nel semestre. Per tutti è garantito il 10% della cifra spesa, fino ad un massimo di 150 euro complessivi. Obiettivo raggiunto, insomma.

Cashback, i conti sono terminati

Recita il messaggio per chi ha raggiunto la cifra massimale:

Complimenti [nome]! Hai diritto ad un rimborso di €150,00, il massimo del rimborso possibile! Riceverai un messaggio quando verrà effettuato il bonifico all'IBAN da te scelto.

Il Cashback può dunque ritenersi ufficialmente chiuso: chi ha ricevuto il messaggio di conferma riceverà la cifra secondo le tempistiche stabilite. Secondo quanto indicato dai dati della dashboard ufficiale, sono 6.120.348 gli italiani che hanno avuto la capacità di maturare il cashback su un totale di 8,9 milioni di iscritti.

Non era difficile, del resto: 50 transazioni in un semestre si sono rivelate poche in proporzione all'obiettivo ed alla propensione al passaggio ai pagamenti in digitale: bastano abitudini virtuose minime di pagamento in digitale per arrivarci. Una delle proposte di modifica del cashback prima della sospensione del piano era infatti proprio questa: modificare tempistiche e soglia minima per rendere più sfidante il raggiungimento dell'obiettivo.

Classifica Super Cashback

Al momento non si sa nulla sul Super Cashback, invece. La classifica è immutata rispetto alla giornata di ieri (non era ancora mai successo che non vi fossero variazioni: anche ieri, pur se minime, erano state registrate) e solo tra poche ore sapremo se siano state computate o meno nuove transazioni nelle ultime 24 ore. Tutto lascia supporre che si stia entrando in una nuova fase di ricorsi e appelli, ma nella quale la classifica è ormai prossima al consolidamento definitivo. Del resto se le transazioni sono confermate per la soglia delle 50 transazioni, giocoforza dovrebbero esserlo anche per la classifica generale.

Dopo la conferma del Cashback, insomma, potrebbe arrivare a stretto giro anche la conferma del Super Cashback. Chi ad oggi è sopra la soglia delle 787 transazioni con ogni probabilità può dirsi tranquillo di avercela fatta.