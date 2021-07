È il messaggio che molti stanno vedendo comparire in queste ore all'interno dell'applicazione IO: Congratulazioni, hai diritto al Cashback accumulato! Un'ennesima conferma per l'assegnazione del rimborso fino a 150 euro previsto dal Cashback di Stato, in linea con quanto anticipato ieri.

Cashback fino a 150 euro: un'altra conferma da IO

L'avviso giunge al cittadino direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottolineando le tempistiche per l'accredito: entro 60 giorni dalla conclusione del semestre, dunque prima di fine agosto. Arriverà sotto forma di bonifico all'IBAN indicato.

Il messaggio risulta di particolare interesse anche perché chiarisce una volta per tutte un aspetto legato al Super Cashback: la classifica delle transazioni è chiusa, ma non ancora definitiva.

La classifica per il Super Cashback non è ancora definitiva.

Come già reso noto in precedenza, le ragioni sono da ricercare nell'esigenza di gestire i reclami che saranno indirizzati a Consap (entro il 29 agosto, per le modalità invitiamo a consultare il sito ufficiale).

L'avviso ribadisce inoltre di nuovo la sospensione del secondo semestre: niente Cashback di Stato fino al termine dell'anno, come deciso a fine giugno dall'esecutivo con un Decreto Legge. L'iniziativa ripartirà l'1 gennaio 2022, anche se l'ipotesi di una cancellazione definitiva non sembra da escludere.