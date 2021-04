Tiscali e Reevo, partnership in ottica cloud

Tiscali e ReeVo hanno siglato un accordo per dar vita ad una offerta di servizi cloud congiunta per il mondo business e per la Pubblica Amministrazione. Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity saranno i tre punti focali dell’offerta, che prevede altresì l’aggiunta del Data Center di Cagliari nel network dei data center ReeVo per l’erogazione dei servizi.

Tiscali nel cloud con ReeVo

Per ReeVo il vantaggio è relativo all’aggiunta di un quarto Data Center sardo “made in Tiscali” che va ad aggiungersi a quelli già attivi presso Milano e Roma: “potrà ampliare il numero dei clienti potenziali, consentire agli attuali clienti di poter utilizzare un ulteriore punto di accesso ai servizi Cloud e avere un’ulteriore zona geografica delocalizzata per i servizi di backup e disaster recovery, aumentando la sicurezza dei dati gestiti“. Per Tiscali, invece, si tratta di un’opportunità per offrire ai propri clienti nuovi servizi Cloud con time-to-market ridotto e massima flessibilità, portando in casa l’esperienza di ReeVo nel comparto per ampliare il perimetro della propria offerta alla base clienti già in dote.

La partnership con ReeVo, che consente l’inserimento del Data Center di Cagliari di Tiscali nel suo cloud nazionale, porterà valore aggiunto ad entrambe le realtà. Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti concreti per rispondere alle sfide della Transizione 4.0 del business e aiutare la Pubblica Amministrazione nel percorso di migrazione verso soluzioni Cloud in linea con le indicazioni AGID, e l’accordo con ReeVo va esattamente in questa direzione Renato Soru, fondatore e Amministrato Delegato di Tiscali

Il Data Center aggiuntivo si trova all’interno del Campus Tiscali con una superficie di 7000 mq: “La struttura e gli impianti sono progettati con obiettivi di massima affidabilità, sicurezza, adattabilità e agilità nel supporto e sono paragonabili al massimo standard previsto dalla classificazione internazionale Tier IV“.