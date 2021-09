Open Fiber e Vetrya insieme per la FTTH a 10 Gbps

Open Fiber e Vetrya hanno annunciato l'avvio di un accordo strategico che consentirà di offrire un servizio di connettività ultraveloce a privati e aziende. A partire dal 21 ottobre arriverà sul mercato un nuovo operatore nazionale di telecomunicazioni, Voola, che venderà abbonamenti per connessioni FTTH con velocità fino a 10 Gbps.

Vetrya è un'azienda di Orvieto che opera in diversi settori industriali, offrendo numerosi servizi digital, soluzioni e servizi cloud computing, soluzioni applicative e servizi media. Grazie alla collaborazione con Open Fiber entrerà ora nel mercato della connettività a banda ultralarga attraverso l'operatore Voola. L'obiettivo è completare la sua offerta per la “digital transformation”.

A partire dal 21 ottobre, gli utenti potranno scegliere uno dei tre piani: Voola CASA (privati), Voola PRO (liberi professionisti) e Voola AZIENDA (imprese). Non sono stati divulgati i dettagli tecnici né i prezzi. L'unica certezza è rappresentata dalla velocità massima in download: 10 Gbps (probabilmente riservata alle aziende).

Attualmente la commercializzazione dei servizi su rete FTTH di Open Fiber è aperta in 185 città e oltre 2.500 comuni. L'azienda guidata da Franco Bassanini si occupa della realizzazione delle infrastrutture previste dal piano BUL del governo. Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato di Vetrya, ha dichiarato:

Per noi la creazione di un operatore di connettività FTTH ultra broadband è il completamento dell’offerta di trasformazione digitale, che rappresenta uno dei modelli di business del nuovo piano industriale. Una soluzione a prova di futuro per cittadini, liberi professionisti e aziende. Per realizzare il progetto abbiamo scelto Open Fiber, la cui missione è quella di costruire un futuro in cui la nuova tecnologia in fibra ottica potrà cambiare la vita del nostro Paese. Attraverso Voola i cittadini e le aziende, dai piccoli borghi alle grandi città, potranno beneficiare delle migliori prestazioni dei collegamenti in fibra ottica, che permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo stesso tempo, abilitano numerosi servizi internet, core business di Vetrya.