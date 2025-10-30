OpenAI annuncia i cameo dei personaggi in Sora

Come anticipato dal responsabile del team di sviluppo (Bill Peebles), OpenAI ha introdotto due nuove funzionalità per Sora. Gli utenti possono creare cameo dei personaggi (come avviene con le persone reali) e unire più clip per ottenere un video più lungo. Le novità sono state annunciate poche ore dopo la denuncia presentata da Cameo.

Novità per Sora

La funzionalità più popolare dell’app Sora si chiama cameo. Gli utenti possono usare il modello Sora 2 per creare video di se stessi o altre persone (con il loro consenso). Nonostante le critiche ricevute per la generazione di deepfake senza autorizzazione (all’inizio del mese sono stati aggiunti nuovi controlli), OpenAI vuole dimostrare la potenza della suo modello di text-to-video con l’introduzine di nuove capacità avanzate.

Quella annunciata ieri sera (stamattina in Italia) è denominata Character Cameos. Gli utenti possono creare cameo dei personaggi (giocattoli, animali e altri), come si può vedere nel video pubblicato su X:

Introducing character cameos, now available in the Sora app. pic.twitter.com/k1R4FdCRPV — OpenAI (@OpenAI) October 29, 2025

È sufficiente caricare nell’app per iOS un video presente sullo smartphone (anche quelli generati in precedenza con Sora) oppure creare un nuovo video con personaggi, utilizzando l’opzione dedicata nell’app.

How to create and use character cameos in the Sora app, as demo'd by lil crabby. pic.twitter.com/bLOH6M4Kt7 — OpenAI (@OpenAI) October 29, 2025

L’utente deve aggiungere un nome e un handle, oltre alla descrizione del personaggio. Deve inoltre specificare chi può usare il cameo. Per far apparire il personaggio in un video è sufficiente “taggarlo” con @. OpenAI ha già creato cameo con cinque personaggi a tema Halloween: Frankenstein (@franklyfrankenstein), Dracula (@soradracula), Jack O Lantern (@sorajackolantern), Witch (@sorawitch) e Ghost (@ghostlyghost).

Gli utenti possono inoltre utilizzare una semplice funzionalità di editing. È possibile creare un video di maggiore lunghezza unendo varie clip. Nell’app è stata infine aggiunta una leaderboard con i video più remixati e i cameo più popolari.

OpenAI ha comunicato che l’app Sora è disponibile anche in Thailandia, Vietnam e Taiwan, mentre gli utenti in Canada, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone possono usare l’app senza codice di invito (ma per una durata limitata).