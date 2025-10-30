 OpenAI annuncia i cameo dei personaggi in Sora
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

OpenAI annuncia i cameo dei personaggi in Sora

L'app Sora per iOS permette ora di generare cameo con personaggi (animali, giocattoli e altri) e di ottenere video più lunghi unendo più clip.
OpenAI annuncia i cameo dei personaggi in Sora
Business AI Informatica App e Software
L'app Sora per iOS permette ora di generare cameo con personaggi (animali, giocattoli e altri) e di ottenere video più lunghi unendo più clip.
Grok

Come anticipato dal responsabile del team di sviluppo (Bill Peebles), OpenAI ha introdotto due nuove funzionalità per Sora. Gli utenti possono creare cameo dei personaggi (come avviene con le persone reali) e unire più clip per ottenere un video più lungo. Le novità sono state annunciate poche ore dopo la denuncia presentata da Cameo.

Novità per Sora

La funzionalità più popolare dell’app Sora si chiama cameo. Gli utenti possono usare il modello Sora 2 per creare video di se stessi o altre persone (con il loro consenso). Nonostante le critiche ricevute per la generazione di deepfake senza autorizzazione (all’inizio del mese sono stati aggiunti nuovi controlli), OpenAI vuole dimostrare la potenza della suo modello di text-to-video con l’introduzine di nuove capacità avanzate.

Quella annunciata ieri sera (stamattina in Italia) è denominata Character Cameos. Gli utenti possono creare cameo dei personaggi (giocattoli, animali e altri), come si può vedere nel video pubblicato su X:

È sufficiente caricare nell’app per iOS un video presente sullo smartphone (anche quelli generati in precedenza con Sora) oppure creare un nuovo video con personaggi, utilizzando l’opzione dedicata nell’app.

L’utente deve aggiungere un nome e un handle, oltre alla descrizione del personaggio. Deve inoltre specificare chi può usare il cameo. Per far apparire il personaggio in un video è sufficiente “taggarlo” con @. OpenAI ha già creato cameo con cinque personaggi a tema Halloween: Frankenstein (@franklyfrankenstein), Dracula (@soradracula), Jack O Lantern (@sorajackolantern), Witch (@sorawitch) e Ghost (@ghostlyghost).

Gli utenti possono inoltre utilizzare una semplice funzionalità di editing. È possibile creare un video di maggiore lunghezza unendo varie clip. Nell’app è stata infine aggiunta una leaderboard con i video più remixati e i cameo più popolari.

OpenAI ha comunicato che l’app Sora è disponibile anche in Thailandia, Vietnam e Taiwan, mentre gli utenti in Canada, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone possono usare l’app senza codice di invito (ma per una durata limitata).

Fonte: The Verge

Pubblicato il 30 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come usare ChatGPT per pianificare i pasti per 1 settimana

Come usare ChatGPT per pianificare i pasti per 1 settimana
Con le passkey, addio al rischio di perdere i backup di WhatsApp

Con le passkey, addio al rischio di perdere i backup di WhatsApp
Rabbit R1, il gadget più deriso del 2024 vuole la sua rivincita

Rabbit R1, il gadget più deriso del 2024 vuole la sua rivincita
F-Droid: Google dice il falso sul sideloading

F-Droid: Google dice il falso sul sideloading
Come usare ChatGPT per pianificare i pasti per 1 settimana

Come usare ChatGPT per pianificare i pasti per 1 settimana
Con le passkey, addio al rischio di perdere i backup di WhatsApp

Con le passkey, addio al rischio di perdere i backup di WhatsApp
Rabbit R1, il gadget più deriso del 2024 vuole la sua rivincita

Rabbit R1, il gadget più deriso del 2024 vuole la sua rivincita
F-Droid: Google dice il falso sul sideloading

F-Droid: Google dice il falso sul sideloading
Luca Colantuoni
Pubblicato il
30 ott 2025
Link copiato negli appunti