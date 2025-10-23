OpenAI annuncia le novità in arrivo per Sora 2

Dopo aver annunciato maggiori controlli per i cameo, per evitare la violazione del copyright e la generazione di video con persone defunte e viventi, OpenAI ha illustrato la prossima roadmap con le novità in arrivo per Sora 2, tra cui l’app per Android.

Roadmap aggiornata per Sora 2

L’elenco delle novità in arrivo è stato pubblicato su X da Bill Peebles, responsabile del team di OpenAI che sviluppa il popolare modello text-to-video. In base alla roadmap attuale è previsto il lancio di nuovi strumenti per la creazione dei video. Nei prossimi giorni, gli utenti potranno innanzitutto generare i cameo di cani, cavie, peluche e qualsiasi altra cosa.

L’azienda californiana aggiornerà l’interfaccia di generazione dell’app per iOS per velocizzare la ricerca dei cameo più popolari in tempo reale. Verranno inoltre aggiunte funzionalità di editing video di base, tra cui l’unione di più clip. In futuro arriveranno tool più potenti.

OpenAI migliorerà anche l’esperienza social. Invece di un semplice feed globale verranno introdotti i “canali“, ovvero feed specifici per università, azienda, club sportivo e altro.

Sono inoltre previsti miglioramenti per quanto riguarda la moderazione delle generazioni. Bill Peebles afferma che può essere “eccessiva” e quindi molto fastidiosa. Verranno anche aumentate le prestazioni generali dell’app per renderla più reattiva. Il dirigente ha infine annunciato il lancio imminente dell’app per Android.

Sora 2 ha ottenuto un enorme successo, grazie alla disponibilità dell’app per iOS che semplifica la generazione dei video. Come hanno notato molti utenti scorrendo i post sui social media, il tool AI permette di generare deepfake di ogni tipo, senza nessuna autorizzazione degli interessati. OpenAI ha promesso di rafforzare le protezioni. Vedremo se saranno sufficienti o se verranno aggirate in qualche modo.