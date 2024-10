Intesa tra OpenAI e CDP Venture Capital per l'IA in Italia

È ufficiale la stretta di mano tra OpenAI e CDP Venture Capital. Il focus è ovviamente sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato del protocollo d’intesa siglato è quello rafforzare il posizionamento dell’Italia nell’ambito dello sviluppo e dell’impiego dell’IA, una finalità già perseguita dalle iniziative istituzionali messe in campo dal nostro paese.

Stretta di mano tra OpenAI e CDP Venture Capital

La partnership punta a far leva sul potenziale di modelli e algoritmi per stimolare la produttività, spingere l’innovazione e favorire la crescita economica, mettendolo a disposizione sia delle startup sia delle aziende già affermate.

Per questo motivo, le due realtà hanno costituito il Fondo Artificial Intelligence, guidato da Vincenzo Di Nicola, che effettuerà investimenti mirati sull’IA, sulla cybersicurezza e sulle tecnologie quantistiche. Di seguito le parole di Brad Lightcap, COO di OpenAI.

La ricca storia di innovazione dell’Italia la rende ideale per un’industria dell’AI competitiva. Siamo lieti di collaborare con CDP Venture Capital per incentivare l’adozione dell’AI attraverso finanziamenti, mentorship e programmi di formazione con le migliori università, per aiutare le imprese, i cittadini e la società italiana a realizzare i benefici dell’AI.

Il protocollo sull’intesa per l’IA in Italia

Ricordiamo che, di recente, Giorgia Meloni ha incontrato Sam Altman, CEO di OpenAI, per discutere proprio di questi temi.

Il protocollo d’intesa si articola su tre direttrici principali: supporto alle startup che sviluppano prodotti o servizi basati sull’IA, iniziative educative al fine di far crescere i talenti italiani e collaborazioni commerciali per integrare i progressi tecnologici in settori chiave. Chiudiamo con il commento di Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital.