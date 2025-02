OpenAI e ChatGPT in TV per il Super Bowl

La storia ormai decennale di OpenAI può essere fin qui riassunta e suddivisa in due fasi. La prima, avviata con la fondazione del 2015 (a cui ha partecipato anche Elon Musk) e sostanzialmente proseguita fino al termine del 2022, con un lavoro incentrato sull’ottica no-profit e almeno in parte finalizzato alla ricerca sulla gestione dei rischi derivanti da uno sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale. La seconda, iniziata con il lancio di ChatGPT, segnata invece da una forte crescita in termini di notorietà e di business. Potrebbe ora aprirsi una sorta di terza era, con la trasmissione del primo spot TV atteso per il Super Bowl del prossimo fine settimana.

Super Bowl: ci sarà anche lo spot di OpenAI?

A riportare l’indiscrezione è stato il Wall Street Journal. Se confermato, si tratterebbe di un debutto in grande stile sul piccolo schermo, durante l’evento sportivo più seguito al mondo. Per sapere se l’indiscrezione è fondata o meno non dovremo attendere molto. La finale tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles andrà in scena tra pochi giorni, quando in Italia saranno le 00:40 di lunedì 9 febbraio.

Il lancio di un logo ridisegnato e di una nuova identità visuale, avvenuto proprio ieri, sembra suggerire l’intenzione di comunicare la società e i suoi prodotti/servizi in un modo inedito. Quale occasione migliore del Super Bowl per farlo?

A questo proposito, potrebbe essere stato decisivo l’ingresso di Kate Rouch nell’organigramma, avvenuto nel mese di dicembre. Ex Coinbase, ha assunto il ruolo di CMO (Chief Marketing Officer).

La scelta di presentare OpenAI con uno stile comunicativo differente potrebbe contribuire a sdoganare il concetto di intelligenza artificiale, rendendolo appetibile e fruibile anche a chi fino a oggi non l’ha preso in considerazione, ritenendolo una prerogativa riservata agli addetti ai lavori.

Come possiamo immaginare lo spot TV del Super Bowl? Sarà certamente incentrato su ChatGPT e sull’interazione naturale con l’AI, con dimostrazioni concrete sulla sua utilità nel quotidiano.