OpenAI chiede sconti fiscali per costruire data center

OpenAI investirà centinaia di miliardi di dollari per la costruzione di nuovi data center, inclusi quelli del progetto Stargate. Acquisterà inoltre capacità di calcolo da altre aziende, tra cui Amazon. Per ridurre i costi ha chiesto all’amministrazione Trump di estendere il credito di imposta previsto dal Chips and Science Act. Meta ha invece annunciato investimenti per 600 miliardi di dollari.

Incentivi per costruire data center

Il Chips and Science Act, introdotto durante l’amministrazione Biden, prevede sussidi per la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti e un credito di imposta del 25% per i costi di realizzazione delle fabbriche. Con una legge approvata dal Congresso a luglio, il credito di imposta (noto come Advanced Manufacturing Investment Credit) è stato aumentato al 35%.

Nella lettera inviata all’amministrazione Trump a fine ottobre (PDF), OpenAI sottolinea che la realizzazione di nuove infrastrutture comporterà un incremento del prodotto interno lordo e della forza lavoro. Vengono inoltre evidenziati i vantaggi ottenuti dalle aziende cinesi, tra cui i sussidi statali.

Gli Stati Uniti devono quindi introdurre agevolazioni per vincere la corsa all’intelligenza artificiale. OpenAI suggerisce di estendere il credito di imposta del 35% alle infrastrutture AI, in particolare a data center, server e componenti per la generazione di energia elettrica, tra cui trasformatori, turbine e acciaio necessario per la loro produzione.

L’azienda californiana ha chiesto anche al governo di erogare sovvenzioni, accordi di condivisione dei costi, prestiti o garanzie sui prestiti ai produttori del settore dell’intelligenza artificiale. Questo sarebbe l’unico modo per contrastare la Cina.

Meta investirà 600 miliardi di dollari

Quasi contemporaneamente alle richieste di OpenAI, Meta ha annunciato investimenti per 600 miliardi di dollari entro il 2028. L’azienda di Menlo Park costruirà data center negli Stati Uniti e creerà nuovi posti di lavoro.

Durante una cena alla Casa Bianca all’inizio di settembre, Donald Trump aveva chiesto a Mark Zuckerberg la cifra che Meta avrebbe speso. Il CEO ha risposto “almeno 600 miliardi entro il 2028“, ma successivamente ha chiarito che non era sicuro. Ora l’investimento è stato confermato.