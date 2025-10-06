OpenAI DevDay 2025: cosa aspettarsi e come seguirlo

Oggi, lunedì 6 ottobre, si svolgerà il terzo DevDay di OpenAI, l’evento annuale dove gli sviluppatori sperano di scoprire cosa bolle in pentola nei laboratori dell’azienda.

Oltre 1.500 persone invaderanno il Fort Mason di San Francisco per quello che OpenAI ha definito il suo più grande evento di sempre , una dichiarazione che suona tanto promettente quanto vagamente intimidatoria, considerando che nei precedenti DevDay è successo di tutto, dai nuovi modelli AI ai colpi di scena dirigenziali degni di una serie Netflix.

Cosa presenterà OpenAI al DevDay, dal browser AI al gadget con Jony Ive

Il DevDay 2025 arriva in un momento particolare per OpenAI. Non è più la giovane startup con ChatGPT come unica carta da giocare. Adesso sta sviluppando un nuovo dispositivo AI in collaborazione con Jony Ive, lavora a un’app di social media e progetta un browser basato sull’intelligenza artificiale per sfidare Chrome.

L’evento vedrà Sam Altman sul palco, ovviamente, insieme a Jony Ive per una chiacchierata informale. Probabilmente eviteranno di parlare del loro misterioso dispositivo AI, che a quanto pare non capisce quando è il momento di parlare e di tacere.

Il problema è che OpenAI non è più sola nel regno dell’intelligenza artificiale. Nell’ultimo anno Anthropic e Google hanno rilasciato modelli sempre più capaci nel coding e nel web design, costringendo OpenAI a sfornare modelli migliori a prezzi più bassi solo per non perdere terreno. Nel frattempo Meta ha creato il team di Superintelligenza, con i migliori talenti rubati a OpenAI.

Il primo DevDay nel 2023 aveva presentato GPT-4 Turbo e il GPT Store, un marketplace di GPT personalizzati. Pochi giorni dopo Altman venne destituito, per poi tornare dopo un weekend drammatico di trattative. Il DevDay 2024 fu molto più sobrio, qualche aggiornamento per sviluppatori, un’API per app vocali AI, niente fuochi d’artificio. Per il 2025 non c’è nulla di confermato, il che naturalmente ha scatenato le speculazioni.

Come seguire il DevDay del 6 ottobre 2o25?

L’evento si terrà oggi. Chi è curioso, può seguire la diretta sul sito di OpenAI o YouTube, e considerando che OpenAI lo definisce il suo più grande di sempre, le aspettative sono alte.