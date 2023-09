OpenAI in arrivo la prima conferenza degli sviluppatori

OpenAI, la famosa organizzazione di ricerca dedicata all’intelligenza artificiale, ha annunciato la sua prima conferenza degli sviluppatori, che si terrà a San Francisco il 6 novembre 2023.

OpenAI: arriva la conferenza

Un evento importante in quanto la società ha affermato che ospiterà centinaia di sviluppatori da tutto il mondo, offrendo sessioni con il suo staff tecnico e offrendo ai partecipanti un’opportunità per dare un’occhiata ai nuovi strumenti. La conferenza è un’ottima strategia anche per il marketing di OpenAI oltre a essere un’occasione unica per scoprire le ultime novità e per interagire e collaborare con la comunità globale di OpenAI.

OpenAI ha infatti dichiarato in un post che saranno presentati nuovi strumenti e scambi di idea, senza lasciare nessuna anticipazione o specifica. Sam Altman CEO di OpenAI ha infatti affermato:

“Non vediamo l’ora di mostrare il nostro ultimo lavoro per consentire agli sviluppatori di creare cose nuove”

La conferenza sarà aperta a tutti gli sviluppatori, che potranno assistere a workshop e demo su vari temi e progetti legati a OpenAI. Nelle prossime settimane sarà aperta la registrazione per il DevDay OpenAI, per tutti gli sviluppatori che vogliono partecipare di persona. Anche se il DevDay si svolgerà in gran parte dal vivo, parti della conferenza, incluso il keynote, verranno trasmesse in streaming online. In conferenza sarà possibile interagire e collaborare con la comunità globale di OpenAI, che conta oltre 10 milioni di utenti e sviluppatori.