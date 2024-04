OpenAI: modelli AI personalizzati con Custom Model

OpenAI sta espandendo il programma Custom Model, lanciato lo scorso anno durante la conferenza inaugurale degli sviluppatori OpenAI, il DevDay. Questo programma ha l’obiettivo di assistere i clienti aziendali nello sviluppo di modelli generativi di intelligenza artificiale su misura, utilizzando la tecnologia di OpenAI per casi d’uso, domini e applicazioni specifici.

Dalla sua introduzione, decine di clienti si sono iscritti a Custom Model, lavorando a stretto contatto con un team dedicato di ricercatori OpenAI per addestrare e ottimizzare i modelli in base a domini specifici. Tuttavia, l’esperienza maturata con questo primo gruppo di utenti ha evidenziato la necessità di far crescere ulteriormente il programma per massimizzare le prestazioni.

Le novità: messa a punto assistita e modelli addestrati su misura

OpenAI ha introdotto due nuove componenti nel programma Custom Model: la messa a punto assistita e i modelli addestrati su misura.

La messa a punto assistita di Custom Model sfrutta tecniche avanzate come iperparametri aggiuntivi e metodi efficienti di ottimizzazione su larga scala. Questo permette alle organizzazioni di perfezionare le pipeline di training dei dati, i sistemi di valutazione e altre infrastrutture di supporto. In questo modo è possibile migliorare le prestazioni dei modelli su task specifici.

I modelli addestrati su misura sono modelli personalizzati costruiti in collaborazione con OpenAI, utilizzando i modelli e gli strumenti di base dell’azienda (come GPT-4). Questi modelli sono pensati per i clienti che necessitano di un ulteriore perfezionamento o di arricchire i propri modelli con nuove conoscenze specifiche del dominio.

Casi di successo: SK Telecom e Harvey

OpenAI ha illustrato alcuni esempi di clienti che hanno beneficiato del programma Custom Model. SK Telecom, il gigante coreano delle telecomunicazioni, ha collaborato con OpenAI per mettere a punto GPT-4 e migliorarne le prestazioni nelle conversazioni relative alle telecomunicazioni in lingua coreana.

Un altro cliente, Harvey, che sviluppa strumenti legali basati sull’IA con il sostegno dell’OpenAI Startup Fund, ha lavorato con OpenAI per creare un modello personalizzato di giurisprudenza, incorporando centinaia di milioni di parole di testi legali e il feedback di avvocati esperti autorizzati.

Il futuro dei modelli personalizzati

OpenAI ritiene che in futuro la maggior parte delle organizzazioni svilupperà modelli personalizzati in base al proprio settore, attività o caso d’uso. Con una varietà di tecniche disponibili per la costruzione di modelli personalizzati, le organizzazioni di tutte le dimensioni potranno ottenere un impatto più significativo e specifico dalle loro implementazioni di IA.

Nonostante il successo e le prospettive di fatturato di OpenAI, l’azienda deve affrontare sfide significative, come i costi elevati per l’addestramento e lo sviluppo di modelli di IA generativi all’avanguardia. Il lavoro di consulenza, come l’addestramento di modelli personalizzati, potrebbe rappresentare una soluzione per mantenere il fatturato in crescita mentre OpenAI pianifica le sue prossime mosse.

Inoltre, la messa a punto di modelli personalizzati potrebbe ridurre la pressione sull’infrastruttura di OpenAI per la fornitura di modelli, poiché i modelli su misura sono spesso più piccoli e performanti rispetto alle loro controparti generiche.

Nuove funzionalità di perfezionamento dei modelli per gli sviluppatori

Parallelamente all’ampliamento del programma Custom Model, OpenAI ha introdotto nuove funzionalità di perfezionamento dei modelli per gli sviluppatori che lavorano con GPT-3.5, tra cui una dashboard per confrontare la qualità e le prestazioni dei modelli, il supporto per le integrazioni con piattaforme di terze parti (a partire da Weights & Biases) e miglioramenti al tooling. Tuttavia, non sono ancora state annunciate informazioni riguardo alla messa a punto di GPT-4, lanciato in accesso anticipato durante il DevDay.