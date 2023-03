OpenAI non deve rilasciare nuovi modelli GPT

Questa è la richiesta fatta alla FTC (Federal Trade Commission) dal Center for AI and Digital Policy (CAIDP). Secondo il gruppo che promuove l’uso etico dell’intelligenza artificiale, OpenAI ha violato le norme sulla protezione dei consumatori con la distribuzione di tool ingannevoli e pericolosi per la sicurezza pubblica. Per questo motivo deve sospendere il lancio di nuovi modelli GPT.

OpenAI non rispetta la legge

Il CAIDP ha presentato una denuncia contro OpenAI, in quanto GPT-4 non rispetta la legge federale sulla protezione dei consumatori. Il gruppo ha chiesto alla FTC di aprire un’indagine su OpenAI e quindi di imporre il divieto di sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale generativa, finché l’azienda non seguirà le linee guida della FTC sui prodotti IA.

Nella denuncia sono evidenziati alcuni possibili rischi derivanti dall’uso di GPT-4, come la scrittura di codice per malware e la generazione di fake news. Sono anche sottolineati i problemi di sicurezza, come quello che ha permesso di accedere alla cronologia delle conversazioni e ai dati di pagamento di altri utenti.

Secondo CAIDP, OpenAI ha violato la sezione 5 dell’FTC Act che proibisce pratiche commerciali sleali e ingannevoli. Il gruppo chiede inoltre regole chiare per i sistemi di intelligenza artificiale. Il Presidente Marc Rotenberg è uno dei firmatari della lettera con la quale diversi esperti chiedono di sospendere lo sviluppo dei modelli IA per almeno sei mesi.

Il CAIDP spera che la denuncia possa essere presa come riferimento per avviare un’indagine anche in Europa. La proposta di legge (AI Act) della Commissione europea è ancora in discussione e non entrerà in vigore prima di 3-4 anni.