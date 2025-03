OpenAI lancia o1-pro, il modello AI più costoso di sempre

OpenAI ha appena lanciato una versione più potente di o1, il suo modello AI di ragionamento. Si chiama o1-pro e promette di offrire risposte ancora migliori, grazie a una potenza di calcolo superiore. Ma attenzione: questo upgrade ha un prezzo. Un prezzo molto salato.

OpenAI lancia il nuovo modello AI o1-Pro

o1 Pro supporta anche diversi strumenti per gli sviluppatori, tra cui la visione, la chiamata di funzioni e gli output strutturati. Inoltre, è compatibile con le API Responses e Batch annunciate di recente.

Al momento, o1-pro è disponibile solo per un gruppo selezionato di sviluppatori tramite l’API di OpenAI. Per accedervi, bisogna aver speso almeno 5 dollari in servizi API di OpenAI. Ma il vero scoglio è il costo d’uso. OpenAI chiede 150 dollari per ogni milione di token in input (circa 750.000 parole) e ben 600 dollari per ogni milione di token generati.

Facendo un rapido confronto, si tratta del doppio del prezzo di GPT-4.5 per l’input e di ben 10 volte il prezzo del modello base o1. OpenAI è convinta che le prestazioni superiori di o1-pro convinceranno gli sviluppatori a sborsare queste cifre proibitive.

Primi test non esaltanti

Eppure, le prime impressioni su o1-pro, disponibile da dicembre per gli abbonati a ChatGPT Pro, non sono state proprio entusiasmanti. Gli utenti hanno scoperto che il modello faticava con i puzzle Sudoku e si lasciava ingannare da semplici scherzi sulle illusioni ottiche.

Inoltre, alcuni benchmark interni di OpenAI della fine dello scorso anno mostravano che o1-pro si comportava solo leggermente meglio del modello standard o1 sui problemi di codifica e matematica. Ma bisogna spezzare una lancia a suo favore, forniva risposte a questi problemi in modo più affidabile.